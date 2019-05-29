Международный день защиты детей отметят в Самарском зоопарке

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1 июня 2019 года в Самарском зоопарке (ул. Ново-Садовая, 146, ост. тр. и авт. «Постников овраг») в 13.00 отпразднуют Международный день защиты детей. Этот праздник является одним из старейших, отмечается с 1949 года и посвящен защите прав детей.Все дети похожи, и малыши в мире животных поведением почти не отличаются от детей человека. Они играют, озорничают, не слушаются, радуются и грустят, и познают окружающий мир.Сотрудники зоопарка расскажут посетителям о малышах, родившихся в зоопарке в 2019 году и о том, как их воспитывают родители. В программе праздника: веселые конкурсы, викторины и загадки, бесплатный аквагрим с 12.00 до 13.30, акция «Погладь меня», на которой можно погладить ручных животных.0+