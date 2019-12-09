«Международный день обезьян» отметят в Самарском зоопарке

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Питомцы зоопарка – кошачий лемур Рокки, бурый капуцин Джек, зеленая мартышка Мартын, эдипов тамаринФеникс, лапундер Джон, гамадрил Бруно, макаки-резусы Семен и Степан, и самаямаленькая обезьянка зоопарка – обыкновенная игрунка Бусинка – отличаютсядружелюбным характером и всегда рады посетителям. Ребят ждет увлекательная программа – конкурсы, викторины иподвижные игры. И, конечно, в этот день для питомцев приготовят праздничное угощениеиз фруктов.Места проведения:Самарский зоологический парк, Самарская обл, г Самара, ул Ново-Садовая, д 146Время:13 декабря 2019 с 13:00 до 14:000+