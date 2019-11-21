Международный день философии отметят в Самаре

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Цель Дня - ознакомить людей с философским наследием, привнести в обыденное мышление новые идеи и решения на вызовы, встающие сегодня перед обществом.Всех желающих отметить международный день философии приглашают в субботу 23 ноября с 18.00 до 02.00. В пространстве культурного центра «Новый Акрополь» пройдет Ночь философии «БытьФилософом».Крепкий кофе и ароматный чай, лекции, практикумы, авторское кино и много живого общения.Место: ул. Ленинградская, д. 58 (вход в арку)Вход свободный. Формат - Free donation.Количество мест ограничено.Расписание Ночи философии можно посмотреть здесь https://www.newacropol.ru/na/russia/entry/?id=8401&date_ti=2019112318+