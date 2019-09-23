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Новости /  Общество /  Социум  

Менее трети россиян считают вопросы о размере зарплаты неприличными

23 сентября 2019 10:11
128
Менее трети россиян считают вопросы о размере зарплаты неприличными
Женщинам удается хранить сведения о зарплате в тайне чаще, чем мужчинам.

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob выяснил у представителей экономически активного населения страны, как они относятся к тайне зарплаты.

Респондентов, которые считают, что можно интересоваться размером заработка всех близких и друзей, — 15%. 41% опрошенных уверен, что вопросы о зарплате можно задавать выборочно, только некоторым людям. Недопустимо интересоваться размером заработка другого человека, по мнению 29% россиян.

Мужчины вдвое чаще женщин готовы задавать вопросы о зарплате всем родным и знакомым (20 и 10% соответственно). Россияне старше 45 лет чаще других говорили о том, что спрашивать «Сколько вы зарабатываете?» нетактично по отношению к любому человеку, даже ближайшему родственнику (36%).

Опрос сотрудников российских компаний показал, что тайну зарплаты удается сохранять лишь 21%. Чаще всего о размере заработка осведомлены вторые половины россиян (53%). Размер заработка известен родителям 36% опрошенных. Зарплата известна друзьям 21% опрошенных, родственникам — 9%.

Женщинам удается сохранить зарплату в тайне от всех чаще, чем мужчинам (26 и 16% соответственно). Но больше всего тех, кому удается хранить сведения о зарплате в секрете от всех, среди россиян старше 45 лет и граждан с зарплатой до 30000 руб. (по 27%).

По данным Superjob, скрывать размер заработка от супругов не принято: 85% состоящих в браке россиян говорят о том, что их вторая половина знает их реальный уровень доходов. Впрочем, мужья реже знают о заработке второй половины, чем жены: 81 и 88% соответственно. Молодежь в финансовых вопросах более открыта, чем старшее поколение: размер зарплаты известен супругам 94% россиян моложе 24 лет и 82% респондентов старше 45 лет.

Рассказывая о величине своего заработка, россияне чаще испытывают отрицательные эмоции (27%). Тех, для кого зарплата является поводом для гордости, втрое меньше — всего 9%. Каждый пятый делится сведениями о своих доходах спокойно и без эмоций (20%). 32% не рассказывают о своей зарплате никому.

Фото pixabay.com

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