Магазины начнут штрафовать за неправильную выкладку молочки
1 августа 2019 10:56
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Крупные торговые сети могут столкнуться со штрафами из-за новых правил продажи молочных продуктов. Вступившие в силу 1 июля нормы, обязывающие магазины отделять продукцию без растительных жиров визуально, ритейлеры и Роспотребнадзор трактуют по-разному, пишет ФедералПресс.
Торговые сети полагают, что достаточно указать необходимую информацию на ценниках. Однако в ведомстве уверены, что на полках товары должны быть разведены, чтобы «исключить смешивание».
Как предупреждает Роспотребнадзор, ритейлеров могут оштрафовать на сумму до 500 тысяч рублей. По сообщению представителя Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ), у магазинов в основе визуального разделения имеются надписи на ценниках, а также их цветовое оформление. другие различные методы информирования покупателей, вроде плакатов в торговых залах.
Также торговые сети ориентировались на методические рекомендации, которые были утверждены Роспотребнадзором и Минпромторгом. В АКОРТ подчеркивают, что правила торговли и их трактовки должны быть едиными.
Как заявили «Известиям» в Минпромторе, магазины сейчас не обязаны разделять товары «физически». На данный момет имеются только методические рекомендации по раскладке товара.
Фото pixabay.com
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