Легендарный директор ЗиМа Александр Курбатов награжден почетным знаком Губернатора Самарской области «За труд во благо земли Самарской»
12 сентября 2019 11:17
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Министр промышленности и торговли Самарской области Михаил Жданов вручил заслуженному самарцу, директору Завода имени Масленникова, Герою Социалистического труда Александру Васильевичу Курбатову почетный знак Губернатора Самарской области «За труд во благо земли Самарской». «От имени Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова и от себя лично позвольте поздравить вас с заслуженной наградой. Ваши производственные достижения и самоотверженный труд достойны огромного уважения! Здоровья вам, Александр Васильевич, и дальнейших лет жизни!» – сказал Михаил Жданов.
Трудовая деятельность Александра Васильевича началась в 1942 году. Пройдя путь от ученика слесаря до директора завода, он внес неоценимый вклад в социально-экономическое развитие самарской земли. Во многом, именно благодаря ему ЗиМ стал крупнейшим промышленно-хозяйственным комплексом, выпускающим сотни наименований продукции различного назначения, поставляющим ее в 47 стран мира. Под руководством Александра Курбатова ЗиМ 22 раза занимал почетные места в соревнованиях по выполнению госплана среди предприятий отрасли.
Александр Васильевич Курбатов: Лауреат Государственной премии СССР, депутат Верховного Совета СССР, генеральный директор производственного объединения «Завод имени Масленникова».
Родился 03.11.1928 года в Куйбышеве. Трудовую деятельность на «Заводе имени Масленникова» начал в 1942 году в 14 лет учеником слесаря. В 1950 году с отличием окончил Куйбышевский техникум сельскохозяйственного машиностроения и начал работать на «ЗИМе» мастером. В 1954-1956 годах командирован на учебу в Ленинградский военно-механический институт (квалификация – инженер-механик). Вернувшись на завод, работал начальником технологического бюро, зам. начальника инструментального цеха, начальником механо-сборочного цеха. Многое сделал для создания уникального электровакуумного производства в боеприпасной отрасли, будучи начальником вновь организованного цеха, а с 1964 года – заместителем главного инженера.
С августа 1976 года – заместитель генерального директора по производству, с апреля 1977 года – генеральный директор ордена Октябрьской Революции, ордена Трудового Красного Знамени Куйбышевского производственного объединения «Завод имени Масленникова». Под его руководством «ЗИМ» участвовал в строительстве в городе набережной реки Волги, музея имени Ленина (ныне – областной историко-краеведческий музей имени П.В. Алабина), метрополитена, оказывал шефскую помощь колхозам и совхозам области.
За разработку и внедрение комплекса работ по автоматизации производства в составе группы специалистов объединения А.В. Курбатову была присуждена Государственная премия СССР за 1981 год. Он награжден званием «Герой Социалистического Труда», орденом Ленина, золотой медалью «Серп и Молот», орденами Октябрьской Революции, Трудового Красного Знамени, многочисленными медалями, сообщает пресс-служба облправительства.
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