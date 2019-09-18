Куйбышевская ЖД присоединилась к акции, приуроченной к Всемирному дню оказания первой медицинской помощи

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С целью просвещения работников по вопросам использования навыков первой помощи на месте происшествия, профилактики травматизма Куйбышевская железная дорога присоединилась к всероссийской акции, приуроченной к Всемирному дню оказания первой медицинской помощи.В мероприятии приняли участие более 100 работников Куйбышевской магистрали.В рамках акции сотрудники сети здравоохранения "РЖД-Медицина" с волонтёрами-медиками рассказали, как нужно действовать во внештатной ситуации, и провели целую серию мастер-классов по спасению жизни.Технику оказания первой медицинской помощи при остановке сердца и различных травмах отрабатывали на манекенах. Каждый участник мероприятия смог закрепить полученные знания на практике.Всемирный день оказания первой медицинской помощи отмечается ежегодно во вторую субботу сентября. В 2019 году мероприятия проходили с 13 по 16 сентября в 85 субъектах Российской Федерации.