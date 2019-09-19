Красная рыба в России подорожала из-за снижения вылова
19 сентября 2019 12:23
118
Оптовые цены на лосося, выловленного российскими рыбаками, в 2019 году выросли. Подорожание в некоторых случаях превышает 40%, свидетельствуют данные Минсельхоза.
Как сообщает РБК, 16 сентября горбуша (самый распространенный как по численности популяции, так и по объемам вылова вид тихоокеанского лосося) подорожала на 30% по сравнению с сентябрем прошлого года.
Второй по распространенности вид, кета, подорожал на 17% на Дальнем Востоке и на 47% в Центральной России.
Рост закупочных цен подтвердили и представители торговых сетей. Директор по связям с общественностью и государственными органами «Ленты» Мария Филиппова сообщила, что красная рыба подорожала примерно на 15%.
Опрошенные изданием участники рынка связывают подорожание с уменьшением улова на Дальнем Востоке. В большинстве регионов в этом году сезон лова уже закрыт, объем осеннего вылова кеты на Курилах и Сахалине не окажет большого влияния на рынок.
По информации Росрыболовства на 17 сентября, на Дальнем Востоке выловлено около 458 тыс. т лососевых, на Камчатке — около 337 тыс. т.
В августе Росстат сообщил о подорожании в России черного хлеба. В Минсельхозе заявили, что рост цены примерно соответствует уровню инфляции, пишут "Известия".
Фото pixabay.com
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
19 сентября 2019 15:58
Мальчики, младшему из которых всего четыре года, всё время находились взаперти и даже не умеют разговаривать. Социум
72
19 сентября 2019 15:32
Ко Всемирному дню чистоты в Самаре приурочены мероприятия, цель которых - очистка территорий от мусора, сбор отходов для вторичной переработки, ознакомление... Социум
80
19 сентября 2019 14:52
За 8 месяцев 2019 года в Самарской области зарегистрировано 55 случаев отравлений дикорастущими грибами, при этом 3 случая закончились летальным исходом. Социум
90
Здравоохранение
19 сентября 2019 14:58
Сегодня министр здравоохранения Самарской области Михаил Ратманов принял участие в открытии Поволжской радиологической конференции. Здравоохранение
84
19 сентября 2019 11:43
Мероприятие пройдет 20 сентября. Здравоохранение
119
19 сентября 2019 09:45
У каждого напитка свой безопасный объем, который обусловлен его крепостью. Здравоохранение
178
Новости медицины
18 апреля 2019 10:04Медицинская справка, форма №026/У-2000
Медицинская справка 26 – настоящая головная боль для родителей, которым нужно предоставить ее в ясли, детские сады или школы. Форма документа насчитывает... Новости медицины
14416
10 апреля 2019 19:32Донорство спермы - услуги Репробанка
Донорство спермы - весьма востребованная услуга. Таким образом у многих пар, которые не могут зачать ребенка, появляется возможность стать родителями, если... Новости медицины
14367
1 апреля 2019 19:28Медтехника ВИПС-МЕД - качественно и надежно
Востребована и популярна медтехника ВИПС-МЕД, На сайте https://www.vipsmed.ru/ вы сможете ознакомиться с медицинской техникой и оборудованием по мировым... Новости медицины
14411
Туризм
11 сентября 2019 09:10
Наиболее популярными для путешествий днями недели в Самаре оказались воскресенье и понедельник. Туризм
282
30 августа 2019 10:28
Самым популярным возрастом для первых самостоятельных путешествий стал период с 18 до 25 лет. Туризм
292
27 августа 2019 12:08
Анализировались вылеты в Европу из любого города России. Туризм
367
Образование
19 сентября 2019 16:09
Мероприятие позволит в интерактивной игровой форме познакомится с главными достопримечательностями, историей, традициями города, в котором студенты проведут... Образование
53
19 сентября 2019 15:11
Основная задача нового центра дополнительного образования – популяризация научно-технического творчества и развитие системы молодежного наставничества. Образование
81
19 сентября 2019 12:18
Участники семинара обсудят новые подходы к формированию образовательной программы высших учебных заведений. Образование
143
Культура
19 сентября 2019 12:38
В программу мероприятий войдут мастер-классы и семинары от известных российских литераторов, интерактивные площадки, литературные чтения. Культура
124
18 сентября 2019 13:42
Действие праздника развернется на трех основных площадках. Культура
345
17 сентября 2019 14:28
Президент пожелал Меньшову и его семье здоровья и благополучия. Культура
389
Мир домашних животных
7 мая 2019 17:31
Почему котов нужно кормить только специализированным кормом рассказали Станислав Дмитриевич Кондрашов и Денис Вороненков. Специалисты Тельф АГ назвали... Мир домашних животных
15101
Мода
10 сентября 2019 23:48Наручные часы в интернет-магазине ЛАЙТWATCH
Наручные часы стали частью повседневной жизни современного человека. Мода
109
4 сентября 2019 19:18Как продать кожаные и меховые изделия
Продавая шубу или кожаное изделие самостоятельно, вполне вероятно, что вы потратите на это много времени. Мода
114
4 сентября 2019 19:11
Кроссовки в настоящее время можно считать наиболее удобной и практичной обувью. Таковые предпочитают носить все без исключения. Мода
105
Видео
17 сентября 2019 10:59
.За ними будет осуществлен контроль до ноября — декабря. В стране
267
10 сентября 2019 10:30
Певец обещал выступить еще раз. Социум
520
9 сентября 2019 10:06
Артист принял участие в праздновании Дня города. Культура
322
9 сентября 2019 09:32
Накануне в Самаре отметили День города. Социум
830
2 сентября 2019 10:53
Особое внимание было уделено межвидовому взаимодействию войск и преодолению сложных рельефов местности. В стране
362
27 августа 2019 12:56
Лучший бомбардир РПЛ рассказал, как его дразнили в детстве, в какой лиге он хотел бы поиграть и не только. Спорт в регионе
640
Фоторепортажи
14 сентября 2019 20:13
Праздник прошел в Струковском саду. Культура
1010
8 сентября 2019 17:31
Вечером горожан ждет концерт на площади Куйбышева. Культура
722
7 сентября 2019 20:16
Место для установки 3,5 метрового бронзового памятника выбрано не случайно: в годы эвакуации семья Шостаковича жила неподалёку от этого сквера на улице Фрунзе. Культура
960
7 сентября 2019 19:32
Множество площадок образовательных учреждений расположились на ул. Куйбышева, которая в этот день стала пешеходной. Образование
1137
2 сентября 2019 13:11
Дети и взрослые получили возможность прикоснуться к истории и традициям русской культуры. Культура
562
24 августа 2019 20:09
Уходящее лето расцвело настоящим цветочным праздником. Культура
2391
Мероприятия
Самарский университет проводит квест-знакомство "Вдоль Волги" для первокурсников, приехавших учиться в Самару из других регионов страны