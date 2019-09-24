Консультации для людей почтенного возраста пройдет в Самарской области

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2 октября с 10.00 до 13.00 специалисты Управления Росреестра по Самарской области проконсультируют людей почтенного возраста. Они расскажут о способах защиты от мошенников в сфере недвижимости, разъяснят вопросы регистрации прав и постановки на кадастровый учет земельных участков, а также оформления квартир и жилых домов.Консультацию можно получить по адресу: ул. Некрасовская, д.3 (вход со стороны ул. Алексея Толстого) кабинет №8.