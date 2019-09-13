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Комиссия Центрального аппарата МЧС России проверила действия подразделений по ликвидации условного пожара в Самарской области

13 сентября 2019 09:26
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Комиссия Центрального аппарата МЧС России проверила действия подразделений по ликвидации условного пожара в Самарской области
Мероприятие прошло в резервуарном парке АО «Транснефть-Приволга».

12 сентября в соответствии с планом проведения инспекторской проверки Главного управления МЧС России по Самарской области, на базе Самарского районного нефтепроводного управления АО «Транснефть - Приволга» состоялось проведение контрольно-проверочного пожарно-тактического учения по тушению условного пожара в резервуаре объемом 20000 м3, сообщает облМЧС.

Учение проводилось, также в целях отработки вопросов взаимодействия Самарского местного пожарно-спасательного гарнизона с администрацией объекта, комплексом аварийных служб, повышения готовности привлекаемых сил и средств пожарной охраны, предприятия и служб жизнеобеспечения к действиям по ликвидации пожара и обеспечению основных функций объекта хранения и транспортировки нефти, показа приемов и способов организации работы по управлению подразделениями при тушении пожаров на территории потенциально-опасного объекта.

Правильность выполняемых действий пожарно-спасательных подразделений и других оперативных служб по реагированию на пожар проверяли представители комиссии Центрального аппарата МЧС России.

В ходе учения проведена тренировка штаба тушения пожара, направленная на повышение качества руководства при тушении пожаров и проведении связанных с ними первоочередных аварийно – спасательных работ и тренировка личного состава подразделений Самарского гарнизона пожарной охраны на объектах хранения и транспортировки нефти.

В мероприятии приняли участие 80 человек личного состава, было задействовано 20 единиц основной и специальной пожарной техники.

«Цели, которые ставились нами в данном учении, достигнуты. Мы проведем разбор и сделаем соответствующие выводы по выполненным действиям пожарных подразделений на этапах учения», - отметил начальник Главного управления Олег Бойко.

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