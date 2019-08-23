Командующий Приволжским округом Росгвардии совершил рабочую поездку в Самарскую область

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В ходе визита командующий Приволжским округом войск национальной гвардии РФ генерал-полковник Александр Порядин провёл встречи с губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым, с митрополитом Самарским и Новокуйбышевским Сергием, ознакомился с новой инновационной разработкой АвтоВАЗа – патрульной Lada Vesta и проинспектировал подразделения регионального управления Росгвардии.В резиденции митрополита генерал-полковник Александр Порядин обсудил с владыкой актуальные вопросы духовного сотрудничества и предстоящий в ближайшее время визит Святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Самарскую область.Во время встречи командующего округом и губернатора региона Дмитрия Азарова руководители обсудили вопросы служебно-боевой деятельности, взаимодействия Росгвардии с органами исполнительной власти региона и антитеррористическую безопасность избирательных участков в Единый день голосования.В Тольятти генерал-полковник Александр Порядин ознакомился с инновационной разработкой автоконцерна - принципиально новым патрульным автомобилем — Lada Vesta. Машина создана специально для нужд вневедомственной охраны. В максимальной комплектации она оснащена современными цифровыми IT-системами и всесезонными приборами наблюдения и распознавания объектов, а также мобильным устройством для удалённого доступа к базам данных. Командующий округом высоко оценил разработку специалистов АвтоВАЗа, подчеркнув, что такой автомобиль станет важным элементом для эффективного несения службы по охране общественного порядка.Также генерал-полковник Порядин проинспектировал подразделение тольяттинского ОМОН и побывал в Учебном центре подготовки личного состава Приволжского округа Росгвардии, где проходил выпуск сотрудников. Обучение проходили сотрудники вневедомственной охраны Приволжского округа ВНГ РФ. Командующий вручил свидетельства об окончании курсов повышения квалификации и пожелал успехов на службе.