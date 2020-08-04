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Командующий Приволжским округом Росгвардии находится с рабочей поездкой в Самарской области

4 августа 2020 15:27
265
Командующий Приволжским округом Росгвардии находится с рабочей поездкой в Самарской области
Генерал-полковник Порядин вручил отличившимся офицерам государственные и ведомственные награды.

Командующий Приволжским округом войск национальной гвардии Российской Федерации генерал-полковник Александр Порядин и группа офицеров управления округа проинспектировали подразделения Росгвардии, дислоцированные в Самарской области.

Свою работу командующий округом начал с посещения территориального управления, где провел совещание с руководителями подразделений и служб, а также заслушал доклад начальника Управления Росгвардии по Самарской области генерал-майора полиции Александра Эсауленко о результатах служебно-боевой деятельности в текущем году.

Генерал-полковник Порядин поблагодарил личный состав тероргана за успешное выполнение поставленных задач, после чего вручил отличившимся офицерам государственные и ведомственные награды.

Одним из награжденных стал Евгений В., сотрудник ОМОН (на транспорте) Управления Росгвардии по Самарской области, спасший человека. 19 января сотрудник спецподразделения стал свидетелем того, как на реке Волге житель Самары примерно в ста метрах от берега провалился под лед. Взяв из багажника автомобиля веревку, Евгений пополз к полынье, в которой из последних сил держался на плаву пострадавший. Рискуя жизнью, росгвардеец вытянул тонущего самарца на поверхность льда и ползком потащил его к берегу, так как замерзший мужчина к этому моменту совсем обессилел. Уже на берегу сотрудник Росгвардии переодел пострадавшего в сухую одежду, усадил в свой прогретый автомобиль и напоил горячим чаем.

Генерал-полковник Александр Порядин вручил Евгению В. медаль «За спасение».

«Я рад, что в наших подразделениях служат такие сотрудники – способные не раздумывая прийти на помощь человеку. В таких поступках не только личное мужество. Здесь есть заслуга и наших подразделений по работе с личным составом и подразделений боевой подготовки, которые учат сотрудников действиям в самых различных экстремальных ситуациях», - отметил командующий Приволжским округом? cjj,oftn
пресс-служба Управления Росгвардии по Самарской области
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Акценты
Дмитрий Азаров провел совещание по развитию футбола в регионе и дальнейшим планам по работе клуба «Крылья Советов».
4 августа 2020  22:56 
Дмитрий Азаров: «В регионе должна быть выстроена пирамида подготовки профессиональных футболистов»
Дмитрий Азаров провел совещание по развитию футбола в регионе и дальнейшим планам по работе клуба «Крылья Советов».  Спорт в регионе
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Дмитрий Азаров:
4 августа 2020  22:31 
Виталий Шашков и Геннадий Голубин отправлены в отставку, спортивным директором ФК "КС" будет Сергей Корниленко
Дмитрий Азаров: "Я считаю, что он готов. Он является и символом и патриотом клуба." Спорт в регионе
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Обсуждалась ситуация в приграничных районах Самарской и Оренбургской областей, связанная с периодическим скоплением у границ иностранных граждан и процессом отправки их на Родину
4 августа 2020  16:35 
Дмитрий Азаров встретился с командующим Приволжским округом войск Росгвардии Александром Порядиным
Обсуждалась ситуация в приграничных районах Самарской и Оренбургской областей, связанная с периодическим скоплением у границ иностранных граждан и процессом... Политика региона
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Прямая речь/Интервью
Владимир Жириновский прокомментировал назначение Михаила Дегтярева врио губернатора Хабаровского края
21 июля 2020  11:06 
Владимир Жириновский прокомментировал назначение Михаила Дегтярева врио губернатора Хабаровского края
 У Дегтярева в биографии нет никаких пятен, говорит лидер ЛДПР. В стране
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Турчак: перед «Единой Россией» стоит задача по наполнению конкретным содержанием каждого положения Конституции
15 июля 2020  10:00 
Турчак: перед «Единой Россией» стоит задача по наполнению конкретным содержанием каждого положения Конституции
Это основа для составления предвыборной программы партии.  Политика региона
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Это историческое и важное событие, которое определило настоящее и будущее нашего государства.
2 июля 2020  18:28 
Ольга Гальцова поблагодарила жителей региона по итогам голосования по Конституции РФ
Это историческое и важное событие, которое определило настоящее и будущее нашего государства.  Социум
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Новости Тольятти
4 августа 2020  11:06
В Тольятти прошел фольклорно-этнографический фестиваль-практикум «Благодатное лето. Жигули – 2020 г.»
 Фестиваль в 2020 году проходит уже более пяти месяцев и включает ряд ярких мероприятии, посвященных возрождению традиции русского народа.  Новости Тольятти
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3 августа 2020  10:54
В Тольятти проверили соблюдение масочного режима на ярмарках
В Тольятти проверили соблюдение масочного режима на ярмарках
Участники рейда зафиксировали отсутствие у некоторых продавцов перчаток и дезинфицирующих средств, вывесок со сведениями о продавце и бесплатных одноразовых... Новости Тольятти
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3 августа 2020  09:48
ТГУ и «Тольяттикаучук» подписали соглашение о сотрудничестве
ТГУ и «Тольяттикаучук» подписали соглашение о сотрудничестве
 Основными направлениями совместной работы станут научная и научно-техническая деятельность, подготовка специалистов предприятия и трудоустройство... Новости Тольятти
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