Командующий Приволжским округом Росгвардии находится с рабочей поездкой в Самарской области

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Командующий Приволжским округом войск национальной гвардии Российской Федерации генерал-полковник Александр Порядин и группа офицеров управления округа проинспектировали подразделения Росгвардии, дислоцированные в Самарской области.Свою работу командующий округом начал с посещения территориального управления, где провел совещание с руководителями подразделений и служб, а также заслушал доклад начальника Управления Росгвардии по Самарской области генерал-майора полиции Александра Эсауленко о результатах служебно-боевой деятельности в текущем году.Генерал-полковник Порядин поблагодарил личный состав тероргана за успешное выполнение поставленных задач, после чего вручил отличившимся офицерам государственные и ведомственные награды.Одним из награжденных стал Евгений В., сотрудник ОМОН (на транспорте) Управления Росгвардии по Самарской области, спасший человека. 19 января сотрудник спецподразделения стал свидетелем того, как на реке Волге житель Самары примерно в ста метрах от берега провалился под лед. Взяв из багажника автомобиля веревку, Евгений пополз к полынье, в которой из последних сил держался на плаву пострадавший. Рискуя жизнью, росгвардеец вытянул тонущего самарца на поверхность льда и ползком потащил его к берегу, так как замерзший мужчина к этому моменту совсем обессилел. Уже на берегу сотрудник Росгвардии переодел пострадавшего в сухую одежду, усадил в свой прогретый автомобиль и напоил горячим чаем.Генерал-полковник Александр Порядин вручил Евгению В. медаль «За спасение».«Я рад, что в наших подразделениях служат такие сотрудники – способные не раздумывая прийти на помощь человеку. В таких поступках не только личное мужество. Здесь есть заслуга и наших подразделений по работе с личным составом и подразделений боевой подготовки, которые учат сотрудников действиям в самых различных экстремальных ситуациях», - отметил командующий Приволжским округом? cjj,oftnпресс-служба Управления Росгвардии по Самарской области