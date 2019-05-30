Колонки с некачественной питьевой водой в Самарской области демонтировали

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В Пестравском районе Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области выявило ряд нарушений санитарных правил и норм, которые создавали угрозу жизни и здоровью людей, в работе сразу пяти колонок с питьевой водой. Районный суд вынес решение остановить экспуатацию данных конструкций.В отделе судебных приставов Пестравского района Самарской области было возбуждено 3 исполнительных производства о немедленном приостановлении деятельности муниципального унитарного предприятия в части использования колонок питьевой воды по пяти адресам. Судебным приставом-исполнителем должник был тут же уведомлен о требований приостановить работу данных конструкций, а также предупрежден об уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ за неисполнение требований исполнительного документа.Должник в кратчайшие сроки решение суда исполнил. Колонки с питьевой водой им были демонтированы, а колодцы заварены.