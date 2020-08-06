Кинотеатры Самарской области еще не заработали

Ведется подготовительная работа.
5 августа губернатор Самарской области Дмитрий Азаров подписал постановление, которое разрешает работу кинотеатров. Однако утром 6 августа сеансы нигде не начались. А на сайтах не появилось расписание показов.
Редакция самарских "Вестей
" обзвонила крупнейшие кинотеатры областной столицы, где пояснили, что пока ведётся подготовительная работа. После долгого периода коронавирусного простоя необходимо привести в порядок залы, проработать расписание и т.д. В целом ряде заведений индустрии заявили, что информация о дате и времени открытия появится к вечеру четверга 6 августа.
Напомним, в постановлении областных властей содержится перечень ограничений, которые пока кинотеатрам придётся соблюдать. Залы должны быть наполнены не более, чем на 30%. При этом, сеанс могут посетить не более 50 зрителей.
Добавить комментарий