Как социальные сети помогают решать вопросы жителей Самарской области

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Большая часть касалась ЖКХ и благоустройства, волновало людей состояние дорог и работа общественного транспорта.Напомним, в ноябре 2017 года по поручению главы региона органы исполнительной власти и органы местного самоуправления Самарской области вышли в социальную сеть Твиттер, вскоре был налажен прямой диалог во ВКонтакте и Одноклассниках. К работе с населением в сети также подключились территориальные федеральные органы исполнительной власти, ресурсоснабжающие организации и управляющие компании, перевозчики, подрядчики и другие службы.Многие вопросы приняты в работу, часть – уже решена. Так, жителям дома №302 по проспекту Кирова в Самаре заменили аварийные лифты. 16-этажку неоднократно ставили в график, но до работ дело не доходило, - жаловалась в твиттере Елена О. К решению проблемы подключили региональное минЖКХ, и сейчас жильцы безопасно добираются в свои квартиры.Ю.Шафиев просил разобраться с забором на ул. Луначарского, который с февраля представлял опасность для прохожих. По его словам, инстанции, куда он обращался, ограничивались отписками. Сейчас нарушения устранены.В течение суток после обращения в мобильную приемную были ликвидированы сразу два коммунальных гейзера: один «забил» на пересечении проспекта Карла Маркса и улицы Аксакова, второй – по улице Ленинградской.Немало нареканий жителей относится к состоянию остановок общественного транспорта: раскуроченные фасады, обилие рекламы, разбитые урны портят вид областной столицы. Фотографию одной из таких остановок - по маршруту следования трамвая №13 на проспекте Кирова / ул.Ставропольской в Самаре - выложил в Твиттер пользователь @Ivan80896182. Вопрос был решен оперативно: павильон заменили, территорию привели в порядок.У жителей села Красные дома Елховского района вместо проселочной теперь асфальтированная дорога. Ремонта, который сельчане ждали не один год, удалось добиться только после обращения в соцсетях.Это лишь часть решенных вопросов. Напомним, обратиться в мобильную приемную можно через социальные сети – Твиттер и ВКонтакте (в сообщениях группе Самарская область https://vk.com/samaroblast).

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