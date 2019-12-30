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Новости /  Общество /  Социум  

Как будет работать почта в Самаре в новогодние праздники 2019/2020

30 декабря 2019 11:12
81
Как будет работать почта в Самаре в новогодние праздники 2019/2020
В новогодние выходные почтовые отделения будут работать по измененному расписанию.

В последний день 2019 года, 31 декабря, все почтовые отделения работают на час меньше, чем обычно.

Выходными, нерабочими днями станут 1, 2 и 7 января 2020 года. В том числе гражданам в эти дни не будут доставлять почтовые отправления, газеты и журналы, из почтовых ящиков не будут забирать письма и открытки.

В другие праздничные дни - 3, 4, 5, 6 и 8 января 2020 - отделения "Почты России" работают по обычному расписанию.

Отметим, в мобильном приложении "Почты России" в любой момент можно узнать график работы нужного или ближайшего отделения, пишет Самру.ру.
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Комментарии


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