Известный самарский краевед Александр Завальный отметил юбилей

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20 августа в Самарской областной универсальной научной библиотеке состоялось торжественное поздравление с юбилеем известного самарского краеведа, заслуженного работника культуры РФ и главного библиографа краеведческого отдела Александра Завального, проработавшего в библиотеке более 40 лет.«Сегодня очень знаменательный день. Поздравить Александра Никифоровича Завального собрались самые близкие друзья, коллеги, люди, с которыми наш юбиляр постоянно сотрудничает, - отметила врио директора библиотеки Наталья Малкова, открывая торжественное мероприятие. – Мы гордимся тем, что общаемся с таким человеком, как Александр Никифорович, постоянно узнаем что-то новое, и получаем удовольствие, наблюдая, как трепетно он относится к Самарской истории».Поздравить Александра Завального приехал врио министра культуры Самарской области Сергей Филиппов: «Я думаю, что среди всех информационных ресурсов, которые есть в распоряжении Самарской областной универсальной научной библиотеки, один из самых ценных – Александр Никифорович, - отметил Сергей Филиппов. – Он знает столько, что способен заменить многие современные компьютерные программы. Буквально в воскресенье мы будем открывать памятник Петру Алабину. Думаю, Алабин про самого себя знал гораздо меньше, чем о нем может рассказать краевед Завальный. А также хочу отметить, что все жители Самары в долгу перед Александром Никифоровичем, потому что именно он стал инициатором замечательного события, которое случилось в 1991 году, - нашему городу возвратили историческое имя – Самара».На торжественном мероприятии присутствовало много известных самарских историков, которым было за что поблагодарить юбиляра. «Вы помогли несметному количеству студентов и аспирантов, когда они писали научные работы, причем абсолютно безвозмездно. Разве не это настоящее меценатство?», - отметил заведующий кафедрой российской истории, д.и.н., профессор Самарского университета Петр Кабытов.К Александру Никифоровичу регулярно обращаются читатели и журналисты, он постоянно консультирует, дает комментарии для материалов в СМИ, щедро делясь своими знаниями. Поэтому юбилей известного краеведа стал настоящим событием для всей Самары.