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Новости /  Общество /  Социум  

«Ив Роше» обяжут возвращать деньги за подарочные карты

28 февраля 2020 13:47
127
Ив Роше обяжут возвращать деньги за подарочные карты
Арбитражный суд Самарской области встал на сторону Роспотребнадзора.

Такое предписание выдал французской косметической сети самарский Роспотребнадзор. Ведомство провело проверку по жалобе одного из клиентов сети, обнаружило нарушение и потребовало от оператора сети «Ив Роше Восток» исключить условия, изложенные на картхолдере «подарочная карта не подлежит возврату и обмену на деньги ни полностью, ни частично» и сообщить об исполнении предписания в срок до 25 ноября 2019 года.

Вместо этого сеть «Ив Роше» пошла в арбитражный суд Самарской области оспаривать предписание. По мнению сети, изложенном в материалах дела, законодательство оставляет за продавцом право устанавливать правила использования, а покупателю — право выбора товаров и услуг, которые он получит. Арбитражный суд Самарской области встал на сторону Роспотребнадзора и отменять его предписание не стал, пишет СО ОНЛАЙН.
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Комментарии


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