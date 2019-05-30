«Инженерный марафон» соберет юных самарцев

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30 мая в 11.00 во Дворце культуры железнодорожников им. А.С. Пушкина (Самара, Льва Толстого, 94) состоится творческое мероприятие социального характера «Инженерный марафон» с презентациями семейных проектов в рамках реализации федеральной парциальной образовательной программы дошкольного образования «От Фрёбеля до робота: растим будущих инженеров» и федерального партийного проекта «Крепкая семья» партии «Единая Россия».Организаторами мероприятия являются партия «Единая Россия»;, департамент информационных технологий и связи Самарской области, государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования «Самарский институт повышения квалификации и переподготовки работников образования», некоммерческое партнерство «Региональный проектный центр содействия распространению знаний в области социально-экономических и информационных технологий», детский технопарк «Кванториум 63-регион».Участниками мероприятия станут дети в возрасте от 5 до 7 лет, посещающие государственные, муниципальные, образовательные организации, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования, родители (законные представители), педагогические работники.В программе «Инженерного марафона» выставка–презентация творческих детско-родительских проектов технической направленности.В 2018 году проекты презентовали 70 детей, 76 родителей, 64 педагога из следующих муниципальных образований Самарской области: г.о. Самара, г.о. Жигулевск, г.о. Кинель, г.о. Новокуйбышевск, г.о. Похвистнево, г.о. Тольятти, г.о. Чапаевск, Исаклинский район, Сергиевский район.