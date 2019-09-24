Информационный центр по автомобильным дорогам объявляет Всероссийский творческий конкурс

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Информационный центр по автомобильным дорогам объявляет о проведении ежегодного всероссийского конкурса для журналистов на лучшее освещение в средствах массовой информации, социальных медиа и блогосфере тем развития дорожной сети, истории российских автодорог, технологического роста отрасли и профессий в данной сфере. В этом году конкурс приурочен в том числе к 15-летию Росавтодора.Принять участие в конкурсе могут редакции, журналисты федеральных и региональных СМИ, а также дорожные организации, которые ведут профильные аккаунты в соцсетях или подготовили и выпустили тематические издания. На конкурс можно представить, как текстовые материалы различных жанров, теле- и радиосюжеты, фотоматериалы, лонгриды, опубликованные с 1 января 2019 года по 11 октября 2019 года, так и альбомы, книги и путеводители, опубликованные с 11 октября 2018 года по 11 октября 2019 года.Конкурс проводится по восьми номинациям:«Энергия дорог» — лучшая статья на тему развития дорожной сети (для интернет и печатных СМИ).«Безопасный путь» — лучший телесюжет и лучшая телепрограмма, посвящённые вопросам повышения уровня безопасности на дорогах.«Дорожное дело» — лучший радиоматериал и лучшая радиопрограмма на тему развития дорожной сети.«Дорожная эволюция» — лучший фоторепортаж, посвященный технологиям в сфере дорожного хозяйства, процессу улучшения и развития дорожных объектов.«Время дорог» — лучший аккаунт в социальной сети в дорожной сфере.«Все путем» — лучший лонгрид, посвященный вопросам развития дорожной сети, истории создания дорог, профессиям и людям отрасли.«Динамика дорог» — лучшее специальное книжное издание (альбом, книга, путеводитель), посвящённое дорожной тематике.«Дороги Для Людей» — лучший информационный интернет-проект/портал в дорожной сфере.Заявки на участие в конкурсе принимаются до 11 октября 2019 года (включительно) по адресу konkurs@infad.ru.Церемония награждения победителей состоится в рамках международной специализированной выставки «Дорога – 2019», которая пройдет в Екатеринбурге 16 -18 октября.