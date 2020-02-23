Игорь Комаров поздравил жителей ПФО с Днем защитника Отечества

64

Поздравляю вас с Днём защитника Отечества!Это праздник мужественных и отважных людей, посвятивших жизнь защите Родины. В нашей стране они всегда в особом почёте.На рассказах о подвигах героев мы воспитываем наших детей и внуков. Преемственность поколений особенно важна в наше время, накануне большого праздника — 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.Мы свято храним память о тех, кто не щадил себя, чтобы приблизить окончание войны и принести мир на нашу землю.Сегодня мы поздравляем всех, кто в разные годы носил военную форму и охранял рубежи нашей Родины в армии и на флоте, кто выполнял свой долг в «горячих точках» и укреплял нашу оборону, создавая оружие для защиты Отечества.Особенно поздравляю тех, кто встречает этот праздник на боевом посту.Желаю вам здоровья, сил, крепости духа, а вашим семьям огромного терпения и любви. С праздником!Полномочный представительПрезидента Российской Федерациив Приволжском федеральном округеИ. Комаров