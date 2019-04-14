И.о. министра культуры Самарской области назвал тему «ВолгаФест-2019»
14 апреля 2019 11:55
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Фестиваль набережных «ВолгаФест-2019» пройдет 8 и 9 июня.
Об этом сообщил исполняющий обязанности министра мультуры Самарской области Сергей Филиппов.
— Дата мероприятия почти окончательная, — пояснил руководитель ведомства.
Также глава Минкульта обозначил основную тему фестиваля. В этом году его посвятят театру. По словам Сергея Филиппова, гостям покажут театральные постановки и концертные программы. Но это не окончателльная программа, и её ещё будут дополнять, пишет ПроГородНСК.
«ВолгаФест» - традиционное первое культурно-массовое летнее мероприятия. Каждый год его посвящают определенной тематике, а к участию всё чаще приглашают иностранных артистов и художников. В прошлом году французский художник Оливье Гростер создал из картона гигантский маяк, который он назвал «Эфимерным городом».
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Комментарии
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14 апреля 2019 11:55
В этом году его посвятят театру. Социум
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