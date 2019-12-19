Хинштейн: выделение дополнительных средств позволит решить проблему обеспечения жильем детей-сирот

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Увеличение бюджетного финансирования на эти цели в следующем году позволит более эффективно решать эту социально значимую проблему. Такое мнение высказал заместитель секретаря Генсовета партии «Единая Россия», депутат Госдумы«Благодаря «Единой России» в 2019 году по всей стране жильем было обеспечено 26,5 тысяч детей-сирот и детей, которые остались без попечения родителей. Это примерно на полторы тысячи больше, чем в прошлом. Однако выделяемого бюджетного финансирования объективно не хватает. Поэтому единственный путь – это увеличение выделяемых бюджетных средств, а также инициативы и предложения, которые уже реализованы в этом году. Все это поможет нам справиться с этой большой и социально значимой проблемой - обеспечения жильем детей-сирот», - заявил Хинштейн.В частности, по словам парламентария, тема обеспечения жильем детей-сирот «крайне болезненна» для Самарской области. «На очереди у нас находятся без малого 2,5 тысячи детей-сирот в возрасте от 18 лет, которые нуждаются в жилье. В уходящем году жильем сумели обеспечить только 711 человек, потратив на это порядка 920 млн рублей. Увеличение средств бюджета, выделение дополнительных денег из Резервного фонда, из каких-то других источников, безусловно, помогут нам расшить эту тяжелую проблему, актуальную не только для Самарской области, но и для всех без исключения регионов», - уверен депутат.В числе инициатив – предложение о возможности приобретения жилья для детей-сирот не только у застройщиков, но и у частных лиц. «Это действительно необходимая мера, особенно для сельской местности, для небольших муниципальных образований, где отсутствует новое строительство и физически невозможно приобрести новую квартиру», - считает Хинштейн.Также депутат назвал «очень правильным» предложение о введении социальной выплаты на покупку жилья, которое было высказано Председателем Партии Дмитрием Медведев в ходе проведения приема в общественной приемной «Единой России». «Эта инициатива коснется тех, кто старше 23 лет, или имеет семьи и воспитывает детей. Это даст возможность людям получать не только квартиры, но и выплаты (по аналогии с тем, как это предусмотрено для сотрудников силовых структур или госслужащих, которые получают субсидии на покупку жилья)», - пояснил Хинштейн.Парламентарий рассказал и о принятой норме, согласно которой региональные власти должны следить за сохранностью квартир и домов, закрепленных за детьми-сиротами. «Это означает, что люди, получающие жилье от государства, дальше не должны оказаться один на один со своими проблемами. И обязанность государства, его ответственность перед сиротами не заканчивается в момент выдачи ключей и смотрового ордера - государство должно следить за сохранностью этого имущества, жилья. Это новая норма, она тоже абсолютно правильна и вполне обоснована», - резюмировал депутат.Фото: pixabay.com