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Новости /  Общество /  Социум  

Губернатор Самарской области окунулся в воду на Крещение

20 января 2020 10:51
125
Губернатор Самарской области окунулся в воду на Крещение
В инстаграме Дмитрия Азарова также можно найти короткое видео.

В Самарской области в ночь с субботы на воскресенье, с 18 на 19 января, а также весь следующий день верующие окунаются в купели в честь Крещения Господня. В стороне не остался и губернатор региона Дмитрий Азаров. На официальной странице главы области в инстаграме появилось фото Азарова рядом с купелью.

- С праздником Крещения Господня! – лаконично подписал фотографию губернатор.

В инстаграме Дмитрия Азарова также можно найти короткое видео. Где именно окунулся губернатор, остается загадкой, однако на видео видно, что сделал он это в открытом водоеме, пишет "КП в Самаре".

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Комментарии


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