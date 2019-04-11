Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров рассказал о работе социальных лифтов на конференции в Москве
11 апреля 2019 10:49
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10 апреля на ХХ Апрельской международной конференции состоялось пленарное заседание «Новая система социальных лифтов в России как способ обновления элит». На панельной дискуссии выступили первый заместитель руководителя Администрации Президента России Сергей Кириенко, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, губернаторы Омской и Новгородской областей и другие спикеры.
Заседание состоялось в рамках ХХ Апрельской международной конференции по проблемам развития экономики и общества (АМНК). Конференция проводится НИУ ВШЭ при поддержке Всемирного Банка.
Сергей Кириенко в своем выступлении рассказал, что государством разрабатываются и внедряются механизмы по выявлению компетентных специалистов и управленцев. Подобные механизмы позволяют привлечь в государственные и частные организации перспективных профессионалов, - сообщает пресс-служба олимпиады студентов «Я – профессионал».
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров отметил, что в 2018 – 2019 гг. регион стал лидером по числу участников проекта «Лидеры России» в Приволжском федеральном округе.
«Мы стали лидерами по количеству участников в Приволжском федеральном округе. Это один из лучших результатов в стране. У нас шесть финалистов, победитель один. И он уже работает в правительстве заместителем министра строительства. Мы продолжаем системную работу с участниками конкурса прошлого и текущего года», – сказал Дмитрий Азаров.
Губернатор также подчеркнул, что в Самарской области разрабатываются собственные программы по работе с одаренной молодежью в возрасте от 14 до 30 лет.
Социальные лифты начинают работать со школьного уровня с помощью летних лагерей и образовательных организаций. Это обеспечивает школьникам поддержку в выборе дальнейшего пути, учит общению со сверстниками. Далее для молодых людей, а также для состоявшихся специалистов и менеджеров работает линейка проектов АНО «Россия – страна возможностей».
«Проекты, заданные президентом в рамках АНО «Россия — страна возможностей», создают работающий социальный лифт, и важная вещь — это изменение культуры кадрового отбора людей в стране», — сказал Сергей Кириенко.
По его словам, региональные власти создают свои конкурсы для поиска талантливых управленцев. «Помимо сотен тысяч молодых людей, которые участвуют в проектах платформы, самое главное, что такая система отбора начинает работать во многих регионах нашей страны. В регионах запущены свои проекты по кадровому отбору», - отметил первый замглавы Администрации президента.
Ярослав Кузьминов в своем выступлении обратил внимание на то, что для успешного развития страны необходимо решить ряд социальных проблем.
«Задача президентской программы социальных лифтов – выровнять возможности для роста людей в самых разных секторах. Традиционно выделяется разрыв между богатыми и бедными, на который влияют налоговая и социальная политика, а также разрыв «столица – регионы», который преодолевается с помощью кадровой политики. Но есть и такие разрывы, как «государство – бизнес», «администрация предприятия – профессионалы, работающие в компании». Не должно быть разрыва между профессиями, когда карьерные и зарплатные ожидания в одной специализации на два-три порядка выше, чем в другой. Не должно быть принципиальных различий между карьерой в государственном, частном и некоммерческом секторе. Власть использует разные форматы для решения этих проблем, в том числе поддерживает смену карьерной траектории», – объяснил Ярослав Кузьминов.
Один из проектов АНО «Россия – страна возможностей» – это масштабная студенческая олимпиада «Я – профессионал». В этом году она проводилась во второй раз и за время своей работы продемонстрировала высокую эффективность в качестве социального лифта для молодых специалистов.
«Я горжусь тем, что дипломантами олимпиады стали ребята из 75 регионов нашей страны. Это говорит о том, что таланты есть везде. Наши участники обратили на себя внимание ведущих российских компаний, и уже сейчас получают приглашения пройти стажировку в Сбербанке, Банке ВТБ, госкорпорации «Росатом» и других компаниях. Я горжусь тем, что ребята почувствовали себя востребованными и уверенными в своем завтрашнем дне, а это придает силы для дальнейших свершений», – рассказала Валерия Касамара.
Губернатор Новгородской области Андрей Никитин рассказал о важной составляющей социальных лифтов – наставничестве. Он объяснил, что многие управленческие навыки невозможно развить с помощью учебников, но можно перенять у старших и более опытных коллег. Молодые люди, в свою очередь, привносят в менеджмент прогрессивные идеи и активно развивают полезные общественные инициативы.
Губернатор Омской области Александр Бурков рассказал, что конкурс «Лидеры России» помогает выявлять способных и амбициозных менеджеров. В регионе полуфиналистов и финалистов проекта приглашают на работу на ключевые управленческие позиции.
В дискуссии приняли участие финалисты конкурса «Лидеры России»: Светлана Матвеева, исполнительный вице-президент по организационному развитию, мотивации и внутренним коммуникациям департамента по управлению персоналом ПАО АФК Система, и Евгений Грабчак, директор Департамента оперативного контроля и управления в электроэнергетике Министерства энергетики РФ. Они рассказали о том, как важно использовать все возможности и не бояться пробовать свои силы.
Победители олимпиады «Я – профессионал» рассказали, как высокие результаты, достигнутые на студенческом соревновании, повлияли на их дальнейшую карьерную траекторию.
«Олимпиада – это тот опыт, который я никогда не забуду. Победа в ней стала исходной точкой для моего саморазвития», – сказал призер первого сезона олимпиады «Я – профессионал» по направлению «Лечебное дело» Руслан Рудь. Благодаря своему достижению Руслан поступил в ординатуру Первого МГМУ им. И.М. Сеченова и переехал в Москву из Краснодара.
«Олимпиада дает уникальную возможность стать «первыми среди равных» и позволяет реализовываться там, где ты хочешь. Олимпиада – это не панацея, она не гарантирует головокружительную карьеру победителям, но становится хорошим подспорьем при выборе работы», – рассказала Елизавета Литвинцева, золотая медалистка первого сезона олимпиады, инженер 1-ой категории отдела экспертизы и методического обеспечения моделирования разработки ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг».
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