Губернатор Дмитрий Азаров посетил музей Парада Памяти 7 ноября 1941 года

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В четверг, 7 ноября, в день проведения Парада Памяти, посвященного военному параду в Куйбышеве 7 ноября 1941 года, Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров вместе с Главой Самары Еленой Лапушкиной, депутатом Государственной Думы Александром Хинштейном, председателем гордумы Алексеем Дегтевым и ветеранами посетил музей Парада Памяти.Музей был открыт самарской Техническом лицее в 2011 году – именно тогда в областной столице прошел первый Парад Памяти. Экспозицию музея составляют документы и фотографии, рассказывающие о подготовке и проведении Парада, коллекция оружия, образцы военной формы периода Великой Отечественной войны, коллекция моделей авиации и боевой техники того времени. Директор лицея Игорь Бочков рассказал почетным гостям, что музей ведет большую просветительскую работу: проводит экскурсии, уроки мужества, кинолектории, встречи с ветеранами. Особая роль отводится поисково- исследовательской деятельности – сбору воспоминаний ветеранов, участников парада, работе в библиотеках и архивах. Экспозиция музея постоянно пополняется. К примеру, в прошлом году была приобретена интерактивная панель и установлены демонстрационные плазменные телевизоры.«В прошлом году более 800 школьников из города и области побывали на экскурсиях в нашем музее, для них проведено более 100 экскурсий, – рассказал Игорь Бочков. – Актив музея занимается поисковой деятельностью, устанавливает связи с участниками Парада и их родственниками. Особо значимым для сохранения памяти наших бойцов является участие наших лицеистов в вахтах памяти в Волгоградской области. Уже 8-й раз наши поисковики, наши ребята, участвовали в розыске и поднятии солдат, павших в Сталинградской битве. Останки бойцов часто пересылали родственникам».Глава региона поблагодарил ребят и руководство лицея за работу по сохранению великой истории нашего народа. Он отметил, что участие в поисковых работах, забота о ветеранах, сохранение памяти о боевых подвигах земляков очень важно для нынешних и будущих поколений: «Я очень рад, что музей, который мы когда-то вместе задумали и создали, живет и развивается. Все новые и новые бойцы приходят в этот музей, чтобы нести здесь свою вахту, чтобы передавать знания о героической истории нашей страны, о подвиге нашего народа все новым и новым поколениям самарцев, – обратился Дмитрий Азаров к музейному активу. – Мы должны сделать все, чтобы подвиг нашего народа не меркнул с течением лет. И мы обязаны пронести эту память ради мирной жизни, ради подвига всех павших героев, ради того, чтобы мировая война никогда не повторилась в истории человечества».По окончании экскурсии ветераны за чаем обсудили с Главой региона подготовку к Параду Памяти, предложения по проведению юбилейного года Великой Победы. Дмитрий Азаров рассказал героям о работе по восстановлению и ремонту воинских мемориалов, мерах поддержки для наших самых заслуженных земляков, сообщает пресс-служба облправительства.