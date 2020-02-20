Губернатор Дмитрий Азаров и заместитель генерального прокурора РФ Сергей Зайцев провели рабочую встречу
20 февраля 2020 12:28
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В четверг, 20 февраля, Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и заместитель генерального прокурора РФ Сергей Зайцев провели рабочую встречу. Стороны обсудили итоги Совета по развитию цифровой медицины, который прошёл в Самаре накануне, а также исполнение поручения Президента Владимира Путина об обеспечении младших школьников бесплатным горячим питанием.
Дмитрий Азаров рассказал, что на заседании Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации на тему «Цифровая медицина» особое внимание было уделено внесению поправок в закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», которые планируется вынести на обсуждение в Государственную Думу в ближайшее время. В случае принятия поправок врачи смогут использовать телемедицинские технологии, чтобы проводить медицинский осмотр, ставить предварительный диагноз и назначать лечение.
Также на Совете участники обменивались передовыми практиками по развитию телемедицины. Опыт Самарской области, в частности, по разработке и внедрению цифровых технологий, проведению телеконсультаций и работе центра расшифровки электрокардиограмм, признан одним из лучших и рекомендован к тиражированию. «В телемедицине у нас есть определённые достижения, – сказал Дмитрий Азаров. – Важно, что наши специалисты и в области медицины, и в области IT действуют сообща в данном направлении».
Особое внимание Дмитрий Азаров и Сергей Зайцев уделили организации горячего питания в школах. Напомним, что задачу обеспечить всех младшеклассников бесплатным питанием поставил Президент страны Владимир Путин во время оглашения Послания Федеральному Собранию.
В Самарской области обеспечена техническая готовность к решению этой задачи: 687 школ оснащены необходимым оборудованием и кадрами.
Задачу оперативно подготовить все необходимые расчеты и провести ревизию готовности школ к выполнению поручения Президента Дмитрий Азаров поставил Правительству в своём Послании: «Сегодня ставится задача – обеспечить горячим питанием всех без исключения учеников с первого по четвертый класс, чтобы все дети, все родители чувствовали себя в равных условиях. И это справедливо. Президент обозначил срок решения этой задачи – до 1 сентября 2023 года, предусмотрев переходный период. Уверен, мы с вами должны справиться гораздо раньше».
Сегодня на встрече Дмитрий Азаров отметил, что при организации горячего питания в школах пристальное внимание уделяется качеству продукции. По инициативе Главы региона Самарская область стала пилотным регионом по реализации федерального проекта «Укрепление общественного здоровья», который проводит Роспотребнадзор совместно с региональным Правительством.
В рамках проекта проходит апробация методики оценки состояния питания населения – как в школах, так и в торговых точках в нескольких пилотных регионах. «Из числа субъектов ПФО в проекте принимают участие лишь два — Самарская область и Республика Башкортостан», – добавил Дмитрий Азаров.
Исследования в средних образовательных учреждениях начались еще в сентябре 2019 года. Изучение рациона и качества питания проводилось в 521 школе губернии, в том числе в ста школах было проведено анкетирование детей и их родителей. В исследовании учитывается как то, чем ребёнок питается в школе, так и то, чем его кормят дома.
Дмитрий Азаров озвучил, что предварительные результаты исследования уже готовы, далее на их основе будут разработаны новые рекомендации по питанию для детей разных возрастов. Кроме того, будут также разработаны адресные рекомендации для родителей и учителей, сообщает пресс-служба облправительства.
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