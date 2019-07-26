Гости гастрономического фестиваля на улице Куйбышева в Самаре смогут принять участие в историческом квесте
26 июля 2019 13:48
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Гостей гастрономического фестиваля «Ярмарка вкусов-2019», который пройдет 27 июля 2019 года с 11.00 до 22.00 в Самаре на пешеходной части улицы Куйбышева, ожидает не только насыщенная гастрономическая программа, но и пища для ума.
Для всех, кто неравнодушен к истории Самары, организаторы подготовили исторический квест. Его участники смогут получить новые знания о старой Самаре и ответы на вопросы, в каком здании на улице Куйбышева:
- был продан первый киндер-сюрприз ХIХ века;
- размещался популярный магазин одежды;
- впервые появились в продаже открытки с видами Самары;
- появились первые ценники на товары;
-где открылась первая в городе книжная лавка (и почему она соседствовала с винной);
а также: почему Самара снискала славу модной столицы Поволжья, с какого балкона самарцам пел Шаляпин, что сейчас находится в здании, где купец Головкин мечтал открыть музей науки и техники, почему Самара – родина баяна, кто в Самаре построил первый пароход, кто из самарских купцов руководствовался правилом «Честь выше прибыли» и многое другое.
Начало квеста – 13.00, основная сценическая площадка (пересечение улиц Куйбышева и Ленинградской).
Победители квеста получат призы и сертификаты на посещение кафе, ресторанов и баров «Робби», «География», «Кофекейк», «Раковарня», «Геллерт», «Золотой хмель», «Бенджамин», а участники - пригласительные на мастер-класс по приготовлению бургеров в кафе «Бенджамин».
Напомним, что всех гостей фестиваля на улице Куйбышева ожидает ярмарка-продажа продуктов от самарских производителей (60 торговых точек), которая продлится до 18.00. Будут представлены сырные, рыбные, медовые, мясные и ремесленные ряды.
Гостей фестиваля ожидают также ярмарочные развлечения, дегустации, розыгрыши, призы, лотереи и подарки, концертные программы от творческих коллективов, их будут приветствовать уличные артисты, коробейники, скоморохи, ходулисты, художники-шаржисты.
Юные самарцы смогут встретиться с героями сказок и мультфильмов, принять участие в шоу мыльных пузырей, мастер-классах по аквагриму и росписи пряников.
Кроме того, участники «Ярмарки вкусов – 2019» смогут принять участие в выборе лучшего торгового работника.
С 13.00 начнутся дегустации и шоу-программы от ресторанов Самары. Любители вкусно поесть обязательно оценят кухни мира и мастер-классы по приготовлению стейков, пиццы, бургеров, грилей, блинов. На празднике можно будет попробовать уху из волжского осетра, продегустировать сорта чешского пива и 20 видов самарской медовухи.
Калейдоскоп ярмарочных впечатлений на этом на закончится. С 18.00 до 22.00 самарцев ждут музыкальные программы ресторанов и кафе: джаз-бэнды, коктейль-пати, рок-вечеринки.
Приходите на гастрономический фестиваль «Ярмарка вкусов – 2019»: будет вкусно и интересно!
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