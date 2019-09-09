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Новости /  Общество /  Социум  

Госслужащие Самарского региона расширяют свои компетенции в сфере управления данными и цифровой трансформации

9 сентября 2019 13:14
85
Госслужащие Самарского региона расширяют свои компетенции в сфере управления данными и цифровой трансформации
В обучении принимает участие 301 служащий Самарской области.

С 5 по 11 сентября проходит обучение государственных и муниципальных служащих Самарской области по программе дополнительного профессионального образования: «Основы цифровой трансформации и цифровой экономики: технологии и компетенции». Обучение проводят преподаватели РАНХиГСа.

Обучающие мероприятия организованы в рамках соглашения о взаимодействии с Российской академией народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации по поручению Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова и направлены на содействие достижению целевых показателей по национальным проектам.

Очный модуль обучения проходит с 9 по 11 сентября в отеле Холидей-Инн (г. Самара, ул. А. Толстого, 99) с 10.00 до 18.00. В обучении принимает участие 301 служащий Самарской области.
13 сентября в рамках образовательной программы «Системный подход в управлении регионом» РАНХиГСа будет проведена стратегическая сессия, направленная на выработку идей и решений по реализации национальных проектов «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Производительность труда и поддержка занятости», «Международная кооперация и экспорт». В сессии примут участие слушатели образовательной программы, а также руководители предприятий и организаций, предпринимательских сообществ, заинтересованные в повышении производительности труда в регионе, сообщает пресс-служба облправительства.


Фото pixabay.com
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