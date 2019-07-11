Госдума рассмотрит законопроект о возвращении курилок в аэропорты
11 июля 2019 09:04
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Госдума сегодня в первом чтении рассмотрит законопроект о возвращении курительных комнат в аэропорты. Разработчики предлагают разрешить курение в специально выделенных изолированных помещениях с системами вентиляции. Резко против законопроекта выступает Минздрав. Отрицательное заключение дал и Комитет СФ по социальной политике, передает Радио Маяк.
Напомним, антитабачный закон вступил в силу на всей территории России с 1 июня 2013 года. Он запрещает курить на территории школ и вузов, учреждений культуры и спорта, на пляжах, стадионах, детских площадках и в больницах.
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