Голосование по поправкам в конституцию могут провести в будний день
12 февраля 2020 11:15
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Голосование по поправкам в конституцию вполне может состояться в среду, 22 апреля, заявил политтехнолог Марат Баширов в эфире телеканала НСН.
Эксперт считает, что поправки, о которых говорил президент РФ Владимир Путин, уже готовы. В настоящий момент рабочая группа прорабатывает те поправки, которые поступают от соотечественников и общественных организаций. Специалисты анализируют заявки и смотрят, насколько требования вписываются в предложения главы государства. Баширов выразил мнение, что этот процесс не займёт много времени.
— Эти поправки не носят такого переломного, стратегического характера. Они или экзотические, или рихтующие, совершенствующие положения. Поэтому не вижу никаких оснований считать, что комиссия не справится и мы не будем готовы проводить голосование 22 апреля, — сказал он.
Напомним, в ходе январского Послания Федеральному собранию Владимир Путин выступил с идеей внести целый ряд изменений в основной закон страны. Однако вступят эти изменения в силу только после того, как пройдут через парламент и всероссийское голосование. Его, кстати, планируется провести в срок до 1 мая, пишет Лайф.
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