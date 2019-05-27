Главный судебный пристав Самарской области принял участие в Межрегиональном форуме Прокуратуры ПФО

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Одной из приоритетных задач Службы судебных приставов, как и прокуратуры, является восстановление нарушенных прав граждан, в том числе и права на своевременную и полную оплату труда. Основным фактором, обеспечивающим исполнение судебных решений по взысканию заработной платы, является принятие неотложных мер к установлению местонахождения должника и его имущества.В целях увеличения эффективности работы в данном направлении Управлением ФССП России по Самарской области в прокуратуру Самарской области ежемесячно направляются реестры исполнительных производств по зарплате, проводятся совместные проверки структурных подразделений Управления для оказания практической помощи судебным приставам-исполнителям. С апреля 2019 года в прокуратуре Самарской области проводятся еженедельные совещания с участием работников Службы и районных прокуроров, на которых изучаются проблемные исполнительные производства и определяются задачи, решение которых поможет в кротчайшие сроки вернуть гражданам не выплаченные работодателями заработные платы.«Практика подобного взаимодействия уже привела к положительным результатам при исполнении ряда исполнительных производств в отношении двух крупных должников-организаций г. Самары. По итогам принятых мер погашена задолженность перед работниками на сумму 7,2 миллиона рублей, а также будет погашена после реализации транспортных средств, принадлежащих другому предприятию-должнику, задолженность по заработной плате в размере почти 5 миллионов рублей», - сообщил руководитель УФССП России по Самарской области Закир Муратов.О положительном результате активного взаимодействия структур говорит тот факт, что в сравнении с аналогичным периодом прошлого года взысканная и перечисленная работникам сумма увеличилась почти в два раза и составила 22,5 миллиона рублей.