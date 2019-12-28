Главный нарколог РФ разрешил выпить пару бокалов дорого белого вина на Новый год
28 декабря 2019 11:59
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Главный нарколог Минздрава России Евгений Брюн заявил, что считает возможным выпить пару бокалов дорогого белого вина в Новый год. Об этом 28 декабря соощил «Интерфакс».
«Бокал-два сухого белого вина можно выпить. Лучше дорогого, от 1 тыс. рублей. А чтобы было легче выбрать неплохое вино, есть различные программы, сканеры вина для мобильных, этикетку фотографируешь, она выдает стоимость, отзывы других людей», — сказал он.
Вино можно выпить при достаточно серьезной активности: танцах, песнях или прогулках. По мнению Брюна, лучше всего покупать французское, чилийское, аргентинское, итальянское или немецко-рейнское вино. Также он посоветовал взрослым воздержаться от чрезмерного восторга от употребления алкоголя при детях, поскольку это закрепится их сознании.
Также Брюн посоветовал не повышать градус после встречи Нового года. Он отметил, что доза алкоголя должна быть небольшая, а промежутки между ними — как можно дольше.
Ранее Брюн заявил, что на Новый год будет вполне достаточно выпить бокал шампанского и бокал белого сухого вина, пишут "Известия".
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