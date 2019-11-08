Глава Минтранса объяснил причину образования «волн» на самарских дорогах
8 ноября 2019 13:00
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С 2020 года дороги в Самарской области будут ремонтировать по новому ГОСТу. Об этом сообщил глава регионального Минтранса Иван Пивкин.
— Ужесточаются требования к материалу, то есть к асфальтобетону. Наши подрядчики уже используют щебеночно-мастичную смесь. Как результат, мы не видим ям на дорогах, которые отремонтировалим с последние два года. Но есть колейность. Колеи появляются из-за интенсивности движения и высоких нагрузок на дорогу. Внедрение нового асфальта и эту проблему решит. Меняется щебеночный состав. Будет меньше битумных пустот. Увеличится устойчивость к образованию колейности и стиранию, — объяснил Иван Пивкин во время круглого стола пресс-центре ТРК «Губерния» и «Волжской коммуны».
По его словам, ремонта дорог по новому ГОСТу будет хватать на 12 лет. Для сравнения, сейчас межремонтный период составляет 5–8 лет. При этом гарантийный срок для подрядчиков менять не будут. Он так и останется пятилетним.
Власти уже утвердили список дорог, которые отремонтируют в 2020 году. В самарском списке оказались Стара-Загора, Заводское шоссе, Мичурина и другие, пишет 63.ру.
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