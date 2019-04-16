Глава МЧС России Евгений Зиничев посетил с рабочим визитом Самарскую область

101

15 апреля Самарскую область с рабочим визитом посетил глава МЧС России. Совместно с губернаторомон провёл координационное совещание по готовности реагирующих подразделений к паводку и весенне-летнему пожароопасному периоду 2019 года. Заседание проходило на базе Главного управления МЧС России по Самарской области, сообщает ведомство.Открывая совещание, Е. Зиничев отметил, что пожароопасный сезон в регионе уже начался. «Системой космического мониторинга зафиксированы первые 6 термоточек. Все это – палы растительности», - пояснил он.В 2018 г. на землях населенных пунктов было зафиксировано 7 очагов природных пожаров на площади 8,4 га. На землях особо охраняемых природных территорий в 2016 г. возникло 6 очагов на площади 2,3 га, 2017 г. – 4 очага на площади 1 га, 2018 г. – 10 очагов на площади 4 га.В 2019 году обстановка с природными пожарами в Самарской области сложнее, чем годом ранее, но, как заверили участники совещания, ситуация находится под контролем.По словам главы МЧС России, основной причиной возникновения природных пожаров, в первую очередь, является человеческий фактор. «В преддверии майских праздников и массового выхода людей на природу необходимо усилить профилактическую работу с населением и контроль за разведением огня в местах традиционного отдыха. И в дальнейшем продолжать эту работу весь пожароопасный сезон», - сказал министр.Весеннее половодье на территории Самарской области проходит в соответствии с прогнозом. Подтопленных населенных пунктов нет. 17 гидрологических постов ведут постоянный мониторинг изменения обстановки.Министр попросил продолжить работу в этом направлении и моделировать складывающуюся ситуацию, в том числе с учетом изменения погодных условий. При этом он отметил, что обстановка в регионе находится под контролем органов управления и сил территориальной подсистемы РСЧС.На совещании также обсуждался вопрос подготовки детского летнего отдыха. Глава МЧС России потребовал уделить внимание профилактике в этом вопросе. «Перед началом детского летнего оздоровительного отдыха требую обратить самое пристальное внимание на проведение подготовительных и надзорно-профилактических мероприятий, которые должны включать в себя вопросы обеспечения комплексной безопасности», - сказал он.Министр призвал местные власти проработать с владельцами земель сельхозназначения вопросы их ответственности за порядок на своих территориях, а также выработать стимулирующие меры для пожарных-добровольцев.По итогам совещания министр отметил готовность органов управления Самарской области к действиям по предназначению в паводкоопасный и весенне-летний пожароопасный периоды 2019 года.