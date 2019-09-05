Фонды самарского музея Эльдара Рязанова пополнились документами о пребывании в Куйбышеве композитора Дмитрия Шостаковича
5 сентября 2019 11:05
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Один из залов музея Эльдара Рязанова на ул. Фрунзе, д. 120 в Самаре посвящен истории города Куйбышева в годы Великой Отечественной войны. Экспозиция основана на воспоминаниях Эльдара Рязанова (с семьей находился здесь в эвакуации в 1941-1942 гг.) и его сверстников. Музей ведет поиск документов и экспонатов, с помощью которых можно восстановить события повседневной жизни населения «запасной столицы», обстоятельства нахождения в нашем городе известных деятелей культуры, которые провели в военном Куйбышеве два первых, самых тяжелых военных года. Одним из них был композитор Дмитрий Шостакович.
С помощью коллег, сотрудников Санкт-Петербургского государственного музея театрального и музыкального искусства, удалось обнаружить ранее неопубликованные письма Дмитрия Шостаковича из Куйбышева к матери Софье Васильевне в блокадный Ленинград, а также стенограмму встречи композитора с коллективом куйбышевской музыкальной школы, которая в настоящее время носит его имя. Эти документы датированы осенью 1941 г. и зимой-весной 1942 г.
В письмах к матери Дмитрий Дмитриевич очень беспокоится о ее жизни в Ленинграде, сожалеет, что не удалось ее вывезти из блокадного города, а также рассказывает, как он с женой и детьми устроились на новом месте жительства – в Куйбышеве под опекой сотрудников Большого театра. «Мы живем, в общем, неплохо и скоро у нас все наладится. Конечно, лучше было бы быть нам вместе. Я уже говорил когда-то, что разлука, это самое грустное что есть». Также он сообщает ей, что закончил работу над Седьмой симфонией, которая была выдвинута на сталинскую премию. «Друзья у нас здесь есть. Подружились со многими, очень хорошими людьми. Коротаем с ними редкий досуг. Редкий потому, что я много работаю над симфонией, а сейчас над корректурой…».
Встреча композитора с музыкальными педагогами Куйбышева прошла на 2-й день после премьеры Седьмой («Ленинградской») симфонии. Стенограмма от 7 марта 1942 г. зафиксировала рассказ Дмитрия Дмитриевича о себе и своем творчестве. Он поделился историей создания Седьмой симфонии, работу над которой он начал 19 июля 1941 г. «Мне хотелось передать мысли, вызванные войной. Меня спросили – как это передать: грохот танков, пулеметов, пушек… Но это не входило в мою задачу – я ставил в основу мысли гуманистического свойства». В своем выступлении перед педагогами музыкальной школы Дмитрий Дмитриевич подробно останавливается на значении каждой части симфонии, объясняет, какие чувства он хотел передать посредством музыки, в частности, третью часть он посвятил грядущей победе, стараясь вселить надежду в сердца всех своих соотечественников.
Расшифровка текстов писем и стенограммы будет представлена в экспозиции музея Эльдара Рязанова уже на этой неделе. Позднее посетители смогут ознакомиться с копиями данных документов в зале «Куйбышев – запасная столица», сообщает горадминистрация.
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