Фестиваль “ВолгаФест-2019” пройдет на самарской набережной
27 мая 2019 12:38
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8-9 июня на “старой набережной” в Самаре при поддержке Правительства Самарской области уже в четвёртый раз пройдёт фестиваль “ВолгаФест”. В этом году тема фестиваля - “Игра”. В программе “ВолгаФеста” запланирован ряд событий, посвящённых Году театра в России.
Автором арт-объектов фестиваля станет московская театральная художница, обладательница “Золотой маски” Ксения Перетрухина. А композитор (также отмеченный этой самой престижной отечественной премией в области театра) Александр Маноцков специально для самарской набережной напишет и поставит оперу. В ней будут задействованы несколько сотен музыкантов из Самарской области. Кроме того, свои спектакли, мастер-классы, открытые репетиции и другие активности для взрослых и детей на набережной организуют ведущие театры региона. Одно из ключевых театральных выступлений - спектакль театра АХЕ из Санкт-Петербурга, который пройдёт прямо у кромки воды на пляже.
Архитектурной и художественной доминантой фестиваля станет проект художников Ильи и Эмилии Кабаковых “Корабль толерантности”. 18-метровое деревянное судно с парусами, разрисованными самарскими школьниками, будет установлено на Некрасовском спуске. Создание “Корабля” - первый проект, реализуемый в Самаре Третьяковской галереей в преддверии открытия её филиала в городе, запланированного на 2022 год. Произведение Кабаковых будет создано также при поддержке галереи “Виктория” и ПАО “Новатэк”.
Традиционно в рамках “ВолгаФеста” будут проходить выступления музыкальных групп и читаться лекции. Одним из ключевых лекторов станет историк моды Александр Васильев, а на музыкальных площадках выступит несколько десятков музыкальных коллективов из России, Германии и Эстонии. Среди них - пианист и композитор-минималист Кирилл Рихтер, группа On-The-Go со специальным сетом с симфоническим оркестром, а также группы “Пасош” и немцы Juno 17.
Гостей “ВолгаФеста” традиционно ждёт Шоу воздушных змеев. Но воздушная тема в этом году будет расширена. Впервые над фестивалем будет парить воздушный шар, на котором смогут бесплатно подняться все желающие.
Также впервые на “ВолгаФесте” будет представлен “Упсала-Цирк” из Санкт-Петербурга. Его яркие представления сделаны детьми и подростками из групп социального риска. В этом году дебютирует на фестивале и площадка “Сторителлинг”, действующая на базе московского “Театра.doc”. Артисты расскажут истории и сказки вместе со зрителями.
Активности для детей будут широко представлены на разных площадках фестиваля. Кроме того, для детей будут работать отдельные локации. Например, постоянные гости “ВолгаФеста” из Перми - “Чердак”.
Место проведения: Самара, Первая очередь набережной между Речным вокзалом и Вилоновским спуском
Время проведения: 8-9 июня с 12:00 до 22:00
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