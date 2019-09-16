Федеральный проект «Детство без опасности» запустят в Самарской области

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17 сентября в Самарской области будет запущен федеральный проект «Детство без опасности», предполагающий единую систему обучения родителей обеспечению безопасности при перевозках детей в автомобиляхСтарт проекта объявлен на площадке Перинатального центра Самарской областной клинической больницы им В.Д. Середавина, где и пройдут тренинги для будущих мам.В анонсирующей пресс-конференции примут участие: заместитель председателя Правительства Самарской области А. Фетисов, министр здравоохранения и министр образования и науки Самарской области, руководитель областной Госавтоинспекции, а также представители региональных ведомств, эксперты, общественники, медицинские сотрудники и будущие мамы.Для участников пройдет мастер-класс по перевозке детей в автомобиле от федеральных тренеров Проекта, практика по правильной установке детского удерживающего устройства и правила перехода проезжей части дороги с коляской и, конечно, ответы на актуальные вопросы, которые возникают у родителей-водителей.Трёхлетний проект по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма на базе перинатальных центров и родильных домов «Детство без опасности» в 2019 году начнется в 30 регионах. Всего с 2019 по 2021 годы будет охвачено 100 городов в 85 субъектах Российской Федерации.Проект запущен в рамках реализации Указа Президента Российской Федерации. Проект реализуется МВД России совместно с Минздрав России и организацией «Движение без опасности».