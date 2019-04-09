Энергетики «Самарских РС» предупреждают о смертельной опасности рыбалки вблизи ЛЭП

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Рыбалка – одно из самых популярных увлечений в Самарской области. Началом рыболовного сезона по праву считается весна, когда подводный мир оживает и рыбы начинают активно питаться. Выезжая на рыбалку, люди часто не обращают внимания на находящиеся рядом линии электропередачи. А зря: улов вблизи ЛЭП может стать последним в жизни рыбака.«Самарские распределительные сети» призывают помнить об опасности рыбной ловли вблизи энергообъектов и соблюдать несколько простых правил:- Выбирайте для рыбалки места вдали от воздушных линий электропередачи, трансформаторных подстанций и иных энергообъектов. Ловить рыбу в охранной зоне ЛЭП смертельно опасно!- Прежде чем приступить к ловле рыбы, осмотритесь по сторонам. Обращайте внимание на информационные таблички и знаки безопасности, размещенные на энергообъектах - «Не влезай, убьет!», «Охранная зона ЛЭП», «Ловля рыбы вблизи ЛЭП смертельно опасна!»- Складывайте удилища при проходе под проводами воздушных линий электропередачи во избежание случайного прикосновения или приближения к проводам удилища на недопустимо близкое расстояние менее 3,5 метров.- Обращайте внимание на специальные знаки, расположенные на удилищах и предупреждающие об опасности ловли в грозу и вблизи ЛЭП.Энергетики желают любителям рыбной ловли электробезопасной рыбалки и хороших уловов!