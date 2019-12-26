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Новости /  Общество /  Социум  

Эксперт назвал распространенную ошибку при зарядке смартфона

26 декабря 2019 09:59
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Эксперт назвал распространенную ошибку при зарядке смартфона
Оставляя смартфон заряжаться на всю ночь, а не отключая устройство от зарядки по достижении 100%, пользователь сокращает ресурс аккумулятора.

Об этой распространенной ошибке изданию Business Insider рассказал директор компании BatterieIngenieure Доминик Шульте.

По его словам, ресурс батареи смартфона сокращается медленнее при уровне заряда в 30-50%. Шульте также отметил, что лучшее время для зарядки устройства — утро: в этом случае смартфон не будет заряжаться полночи, уже достигнув 100% емкости батареи, пишут "Известия".

Отмечается, что все литий-ионные аккумуляторы подвержены «старению» из-за изменения химического состава, в связи с чем они имеют ограниченный срок службы. Однако в случае смены гаджета каждые два года или чаще бережное отношение к аккумулятору смартфона может не иметь заметного эффекта.

Фото: Pixabay.com
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