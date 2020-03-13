«Дорожный пристав» в Самаре возобновил работу

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В г. Самаре прошел рейд с использованием аппаратно-программного комплекса «Дорожный пристав». В рамках мероприятия арестовано 72 транспортных средства, принадлежащих должникам.Судебные приставы г. Самары и сотрудники ГИБДД провели совместный рейд с использованием аппаратно-программного комплекса «Дорожный пристав». С помощью видеофиксатора данное устройство определяет по государственным регистрационным знакам автомобили, принадлежащие должникам.Гражданам, оказавшимся в базе данных судебных приставов, предлагалось погасить задолженность через переносной платежный терминал. Автовладельцы имеющие достаточное количество денежных средств на банковской карте такой возможностью пользовались. В результате чего всего взыскано за день по различным категориям исполнительных производств 852 тысячи рублей.У автовладельцев, которые не смогли оплатить задолженность на месте, автотранспортные средства были арестованы. Всего судебными приставами было описано 72 автомобиля на общую сумму 21 миллион рублей.Напомним, что в прошлом году по результатам подобных рейдов были погашены задолженности на общую сумму свыше 10 миллионов рублей и более 200 автотранспортных средств были арестованы в счет погашения долга по исполнительному производству.