«Дорожный пристав» в Самаре возобновил работу
13 марта 2020 11:16
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В г. Самаре прошел рейд с использованием аппаратно-программного комплекса «Дорожный пристав». В рамках мероприятия арестовано 72 транспортных средства, принадлежащих должникам.
Судебные приставы г. Самары и сотрудники ГИБДД провели совместный рейд с использованием аппаратно-программного комплекса «Дорожный пристав». С помощью видеофиксатора данное устройство определяет по государственным регистрационным знакам автомобили, принадлежащие должникам.
Гражданам, оказавшимся в базе данных судебных приставов, предлагалось погасить задолженность через переносной платежный терминал. Автовладельцы имеющие достаточное количество денежных средств на банковской карте такой возможностью пользовались. В результате чего всего взыскано за день по различным категориям исполнительных производств 852 тысячи рублей.
У автовладельцев, которые не смогли оплатить задолженность на месте, автотранспортные средства были арестованы. Всего судебными приставами было описано 72 автомобиля на общую сумму 21 миллион рублей.
Напомним, что в прошлом году по результатам подобных рейдов были погашены задолженности на общую сумму свыше 10 миллионов рублей и более 200 автотранспортных средств были арестованы в счет погашения долга по исполнительному производству.
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