Дом-музей М.В. Фрунзе в Самаре приглашает на кинолекторий

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12 апреля в 14:00 в Доме-музее М.В. Фрунзе состоится кинолекторий «Быть гражданином». В рамках встречи будет продемонстрирован фильм «Самара 1919».Сюжет фильма отсылает к событиям гражданской войны. Весной 1919 года белая армия А.В. Колчака находилась на подступах к Самаре и угрожала выйти к Волге, прорвав тем самым Восточный фронт Красной Армии и начав угрожать напрямую Москве.Командующему 4-й армией Михаилу Фрунзе необходимо было провести ряд решительных мер по укреплению обороны, чтобы дать отпор белым и не допустить их к Волге. В это время ровно 100 лет назад проводилась подготовка Красной Армии к наступлению. Благодаря решительным мерам, которые предпринял М.В. Фрунзе, удалось сохранить стабильность фронта и в дальнейшем разбить Колчака.Встреча предназначена для широкого круга лиц, интересующихся историей и краеведением.Вход свободный.Адрес музея: г. Самара, ул. Фрунзе, 114.Тел. (846) 333-66-36.Сайт: www.аlabin.ru12+Фото pixabay.com