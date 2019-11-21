Я нашел ошибку
Главные новости: 
Житель Самарской области лишился моторки за место ловли рыбы
Житель Самарской области лишился моторки за место ловли рыбы
Медсправки для водителей завтра резко подорожают из-за анализов на кокаин и барбитураты
Офисы в Самарской области стали дороже на 16%
Офисы в Самарской области стали дороже на 16%
Нарушитель Правил охоты в Самарской области привлечён к ответственности
Нарушитель Правил охоты в Самарской области привлечён к ответственности
В Самаре мошенник инсценировал ДТП Теперь его ждет суд.
В Самаре мошенник инсценировал ДТП
В самарской галерее Новое пространство открывается выставка Приоритеты
В самарской галерее «Новое пространство» открывается выставка «Приоритеты»
В Автозаводском районе Тольятти упала в воду и утонула легковая машина
В Автозаводском районе Тольятти упала в воду и утонула легковая машина
Электромобили предложили пустить на полосы общественного транспорта
сегодня  Четверг, 21 ноября, 12:01
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  -11 °C, Тольятти  -11 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 21/11:
USD 64.02
0.25
EUR 70.85
0.22
Новости /  Общество /  Социум  

До конца недели между самарскими малышами распределят свободные места

21 ноября 2019 09:46
79
До конца недели между самарскими малышами распределят свободные места
В том числе группы воспитанников сформируют в трех садах, которые готовят к открытию.

В пятницу, 22 ноября, в самарских детских садах проведут распределение свободных мест. Родителям дошкольников рекомендуют проверить информацию, указанную в заявлении, на портале образовательных услуг. Если обнаружится неточность или неактуальные сведения, исправить их можно в любом МФЦ.

— В том числе места распределят в трех детских садах, которые планируется открыть до конца 2019 года. Это детский сад № 181 на проспекте Карла Маркса, 448а, центр развития образования на улице Ново-Вокзальной, 213 и детский сад № 56 на улице Алексея Толстого, 37, — уточнили в мэрии Самары.

Информация о свободных местах в дошкольных учреждениях доступна на портале образовательных услуг и в разделе «Образовательные организации». Распределение пройдет в автоматическим режиме с учетом нескольких критериев:

право родителей на внеочередное или первоочередное предоставление места для ребенка;
дата регистрации ребенка в электронном реестре;
возраст ребенка по состоянию на 1 сентября 2019 года;
направленность группы;
желаемая дата зачисления ребенка не позднее 22 ноября 2019 года.
Если ребенку предоставят место в детсаду, родителям об этом сообщат представители дошкольного учреждения, а электронное заявление перейдет из статуса «Очередник» в статус «Направлен». Узнать результаты распределения мест можно самостоятельно через те же порталы.

Предыдущее очередное распределение мест в городских детсадах прошло 22 октября. А полностью очередь в региональные дошкольные учреждения обещают ликвидировать к 2022 году, пишет 63.ру.
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Социум
21 ноября 2019  10:39
О необходимости направления Операторами уведомления об обработке персональных данных сообщает Управление Роскомнадзора по Самарской области
О необходимости направления уведомления об обработке персональных данных сообщает Управление Роскомнадзора по Самарской области
 Государственным и муниципальным органам (учреждениям), индивидуальным предпринимателям, юридическим и физическим лицам, зарегистрированным на территории... Социум
74
21 ноября 2019  10:20
Власти Самары рассчитывают, что в 2020 году бездомных животных на улицах станет меньше
Власти Самары рассчитывают, что в 2020 году бездомных животных на улицах станет меньше
Вместе с этим сокра­тится и число бездомных собак и кошек, переда­ваемых ветери­нарам или в приюты. Социум
77
21 ноября 2019  09:46
До конца недели между самарскими малышами распределят свободные места
До конца недели между самарскими малышами распределят свободные места
В том числе группы воспитанников сформируют в трех садах, которые готовят к открытию. Социум
78
Весь список

Здравоохранение
20 ноября 2019  19:17
В связи с новым порядком, утвержденным Минздравом России, возрастет стоимость наркологического освидетельствования для граждан.
Изменятся правила прохождения нарколога для получения водительских прав
В связи с новым порядком, утвержденным Минздравом России, возрастет стоимость наркологического освидетельствования для граждан.   Здравоохранение
314
20 ноября 2019  12:57
В Самаре пройдут акции по профилактике ВИЧ-инфекции
В Самаре пройдут акции по профилактике ВИЧ-инфекции
Следующая состоится 23 ноября. Здравоохранение
206
19 ноября 2019  23:25
Закон подразумевает предоставление межбюджетных трансфертов территориальным фондам ОМС для денежных выплат за выявление рака в ходе диспансеризации и профосмотров.
Госдума приняла закон о премиях врачам за выявление рака на ранних стадиях
Закон подразумевает предоставление межбюджетных трансфертов территориальным фондам ОМС для денежных выплат за выявление рака в ходе диспансеризации и... Здравоохранение
312
Весь список
Новости медицины
20 ноября 2019  15:20
Что такое жиросжигатели
 Тема правильного питания и здорового образа жизни сейчас волнует все большее количество людей.  Новости медицины
36
18 апреля 2019  10:04
Медицинская справка, форма №026/У-2000
 Медицинская справка 26 – настоящая головная боль для родителей, которым нужно предоставить ее в ясли, детские сады или школы. Форма документа насчитывает... Новости медицины
14791
10 апреля 2019  19:32
Донорство спермы - услуги Репробанка
 Донорство спермы - весьма востребованная услуга. Таким образом у многих пар, которые не могут зачать ребенка, появляется возможность стать родителями, если... Новости медицины
14665
Весь список
Туризм
19 ноября 2019  09:27
Наводнение в Венеции не сказалось на туристическом спросе среди россиян
Наводнение в Венеции не сказалось на туристическом спросе среди россиян
Власти города подсчитывают убытки. Туризм
204
14 ноября 2019  13:12
10 проектов из Самары претендуют на национальную Премию в области событийного туризма Russian Event Awards - 2019
10 проектов из Самары претендуют на национальную Премию в области событийного туризма «Russian Event Awards - 2019»
На финал национальной премии в Самару приедут больше 300 гостей из 57 регионов Российской Федерации. Туризм
362
12 ноября 2019  21:55
Как оформить гражданство Мальты: главные нюансы процедуры
Как оформить гражданство Мальты: главные нюансы процедуры
Оформление  мальтийского гражданства  с каждым годом становится все более востребованной процедурой среди иностранцев.  Туризм
53
Весь список
Образование
20 ноября 2019  16:47
Главная цель встречи - понять позицию школьников и выпускников по отношению к ЕГЭ, обсудить особенности проведения Единого экзамена.
Члены молодежного Парламента, студенты и старшеклассники обсудили перспективы развития ЕГЭ
Главная цель встречи - понять позицию школьников и выпускников по отношению к ЕГЭ, обсудить особенности проведения Единого экзамена.   Образование
249
20 ноября 2019  14:21
Запланированы: пленарные заседания, тематические сессии, круглые столы с участием архитекторов, проектировщиков, строителей, инвесторов, открытые лекции, мастер-классы.
В Академии строительства и архитектуры СамГТУ открылся международный форум архитектурно-строительных инноваций
Запланированы: пленарные заседания, тематические сессии, круглые столы с участием архитекторов, проектировщиков, строителей, инвесторов, открытые лекции,... Образование
365
19 ноября 2019  18:42
Современная защищенная полиграфия: бланки для школы
Современная защищенная полиграфия: бланки для школы
 Ценные бумаги – это один из специфических типов печатных изделий. Школьная документация (преимущественно бланки разного типа) требует подтверждения ее... Образование
41
Весь список

Культура
21 ноября 2019  11:01
В самарской галерее Новое пространство открывается выставка Приоритеты
В самарской галерее «Новое пространство» открывается выставка «Приоритеты»
Гостям представят произведения декоративно-прикладного искусства, выполненные в совершенно разных техниках и жанрах. Культура
59
20 ноября 2019  17:12
Запланирована насыщенная программа выступления как ансамблей, так и солистов разных возрастных групп. Всего заявлено свыше 60 участников.
В Самаре пройдет V Открытый городской конкурс народной песни «Истоки»
Запланирована насыщенная программа выступления как ансамблей, так и солистов разных возрастных групп. Всего заявлено свыше 60 участников.   Культура
252
20 ноября 2019  12:19
На Самара Арене проведут грандиозный музыкальный фестиваль
На «Самара Арене» проведут грандиозный музыкальный фестиваль
Масштабное событие пройдет уже в следующем году. Культура
287
Весь список
Мир домашних животных
19 ноября 2019  20:22
Значение ювелирных украшений с животными
 В мире ювелирных изделий символы животного мира используются давно — каждый из нас хоть раз видел брошку в виде птицы или браслет-ящерицу.  Мир домашних животных
38
7 мая 2019  17:31
Кондрашов рассказал, почему котам нужно покупать специальный корм
Кондрашов рассказал, почему котам нужно покупать специальный корм
 Почему котов нужно кормить только специализированным кормом рассказали Станислав Дмитриевич Кондрашов и Денис Вороненков. Специалисты Тельф АГ назвали... Мир домашних животных
15431
Весь список
Мода
2 ноября 2019  17:55
Что выгоднее шить самому или купить в магазине
 Мы живем в мире широкого выбора, магазины пестрят новинками каждый месяц, устраивают грандиозные распродажи, но даже в этот момент порой сложно найти вещи,... Мода
125
23 октября 2019  13:47
Как изготавливают обручальные кольца на заказ?
Эксклюзив во всем — девиз многих современных молодых людей. Они стараются следить за собой, покупая оригинальные вещи и аксессуары, выбирают уникальные... Мода
149
25 сентября 2019  11:26
Феномен корейской косметики
Феномен корейской косметики
 Миллионы женщин по всему миру тратят каждый год большие средства, чтобы продлить молодость и получить такую нежную и гладкую кожу, которой славятся кореянки. Мода
355
Весь список


Видео
14 ноября 2019  09:30
Баскетбольная Самара — в четвертьфинале Кубка России!
Баскетбольная «Самара» — в четвертьфинале Кубка России!
13 ноября в Уфе состоялся ответный матч 1/8 финала Кубка России.  Спорт в регионе
287
13 ноября 2019  12:47
Дни азербайджанской культуры пройдут в Самарской области
Дни азербайджанской культуры пройдут в Самарской области
Гостей и жителей города и области ждет насыщенная и разнообразная программа. Культура
282
7 ноября 2019  12:21
В Самаре проходит Парад Памяти Перед его началом состоялось возложение цветов.
В Самаре проходит Парад Памяти
Перед его началом состоялось возложение цветов.
Социум
546
3 ноября 2019  10:28
Дима Билан рассказал Урганту о последствиях скандала в Самаре
Дима Билан рассказал Урганту о последствиях скандала в Самаре
По словам певца, после инцидента количество его поклонников возросло.
Социум
733
1 ноября 2019  13:31
В Самаре три автобуса не смогли подняться в гору из-за гололеда и высадили пассажиров
В Самаре три автобуса не смогли подняться в гору из-за гололеда и высадили пассажиров
Очевидица записала видео инцидента.
Происшествия
529
31 октября 2019  12:48
В Бийске за ночь сгорело пять автомобилей такси — видео Видеозаписи с места происшествия опубликовали пользователи социальных сетей.
В Бийске за ночь сгорело пять автомобилей такси — видео
Видеозаписи с места происшествия опубликовали пользователи социальных сетей.
Происшествия
396
Весь список

Фоторепортажи
4 ноября 2019  18:18
В Самаре состоялся фестиваль Экологическое единство: ФОТО
В Самаре состоялся фестиваль «Экологическое единство»: ФОТО
Гостей ожидали экологические материалы, конкурсы, мастер-классы.
Экология
495
5 октября 2019  17:04
В Самаре завершается фестиваль Чайхона 2019: ФОТО
В Самаре завершается фестиваль "Чайхона 2019": ФОТО
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
1583
14 сентября 2019  20:13
В Самаре отметили День дружбы народов региона: ФОТО
В Самаре отметили День дружбы народов: ФОТО
Праздник прошел в Струковском саду.
Культура
2174
8 сентября 2019  17:31
Празднование Дня города в Самаре: ФОТО
Празднование Дня города в Самаре: ФОТО
Вечером горожан ждет концерт на площади Куйбышева.
Культура
1482
7 сентября 2019  20:16
Место для установки 3,5 метрового бронзового памятника выбрано не случайно: в годы эвакуации семья Шостаковича жила неподалёку от этого сквера на улице Фрунзе.
В Самаре открыли памятник выдающемуся композитору Дмитрию Шостаковичу: ФОТО
Место для установки 3,5 метрового бронзового памятника выбрано не случайно: в годы эвакуации семья Шостаковича жила неподалёку от этого сквера на улице Фрунзе. 
Культура
1782
7 сентября 2019  19:32
Красочный фестиваль студентов прошел сегодня в Самаре: ФОТО
Красочный фестиваль студентов прошел сегодня в Самаре: ФОТО
Множество площадок образовательных учреждений расположились на ул. Куйбышева, которая в этот день стала пешеходной.
Образование
1968
Весь список

Мероприятия
«РКС-Самара» организовали экскурсию для ветеранов на Городские очистные канализационные сооружения
В Академии строительства и архитектуры СамГТУ открылся международный форум архитектурно-строительных инноваций
23 и 24 ноября в Самаре в Музее Модерна пройдут показы французских фильмов виртуальной реальности
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные