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Новости /  Общество /  Социум  

Дмитрий Азаров вручил паспорта юным самарцам

22 августа 2019 13:47
90
Дмитрий Азаров вручил паспорта юным самарцам
Это ребята с активной жизненной позицией.

В День Государственного Флага России Губернатор Дмитрий Азаров вручил паспорта юным гражданам страны. Это самарцы, которые учатся в школе на "отлично"
и ведут активную общественную работу, проявляют себя в науке, творчестве или спорте.
Об этом сообщает Департамент информационной политики региона.
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Комментарии



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