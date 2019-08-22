Дмитрий Азаров вручил паспорта юным самарцам

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В День Государственного Флага России Губернаторвручил паспорта юным гражданам страны. Это самарцы, которые учатся в школе на "отлично"и ведут активную общественную работу, проявляют себя в науке, творчестве или спорте.Об этом сообщает Департамент информационной политики региона.