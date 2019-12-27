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Новости /  Общество /  Социум  

Дмитрий Азаров в торжественной обстановке вручил государственные награды землякам, которые добились выдающихся успехов

27 декабря 2019 12:46
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Дмитрий Азаров в торжественной обстановке вручил государственные награды землякам, которые добились выдающихся успехов
Самарская область вновь обретает статус лидера, подчеркнул Губернатор.

Сегодня, 27 декабря, Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в торжественной обстановке вручил государственные награды землякам, которые добились выдающихся успехов в самых разных сферах: ракетостроении, сельском хозяйстве, культуре, спорте, образовании, социальной защите.
Об этом сообщает Департамент Информационной политики.

"Благодаря вашему добросовестному труду, активности и неравнодушию наша страна становится сильнее, а Самарская область вновь обретает статус лидера. То, что мы с вами намечали 2 года назад, формируя стратегию развития региона, сегодня воплощается в жизнь. В соответствии с президентским Указом была проведена оценка социально-экономического развития региона. И Самарской области по итогам прошедших полутора лет – такой период оценивался, стала одним из лидеров регионального развития в стране, абсолютным лидером в ПФОПо многим направлениям реализации национальных проектов, инициированных Президентом Владимиром Владимировичем Путиным, наш регион в числе лучших. И это было отмечено и на прошедшем буквально 25 декабря заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам", - подчеркнул Дмитрий Азаров.
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Комментарии


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