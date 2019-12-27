Дмитрий Азаров в торжественной обстановке вручил государственные награды землякам, которые добились выдающихся успехов

201

В соответствии с президентским Указом была проведена оценка социально-экономического развития региона. И

Самарской области по итогам прошедших полутора лет – такой период оценивался, стала одним из лидеров регионального развития в стране, абсолютным лидером в ПФО

По многим направлениям реализации национальных проектов, инициированных Президентом Владимиром Владимировичем Путиным, наш регион в числе лучших. И это было отмечено и на прошедшем буквально 25 декабря заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам",

Сегодня, 27 декабря, Губернатор Самарской областив торжественной обстановке вручил государственные награды землякам, которые добились выдающихся успехов в самых разных сферах: ракетостроении, сельском хозяйстве, культуре, спорте, образовании, социальной защите.Об этом сообщает Департамент Информационной политики."Благодаря вашему добросовестному труду, активности и неравнодушию наша страна становится сильнее, а Самарская область вновь обретает статус лидера. То, что мы с вами намечали 2 года назад, формируя стратегию развития региона, сегодня воплощается в жизнь.- подчеркнул Дмитрий Азаров.