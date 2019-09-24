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Новости /  Общество /  Социум  

Дмитрий Азаров сегодня станет участником передачи на телеканале ГТРК "Самара"

24 сентября 2019 10:58
107
Дмитрий Азаров сегодня станет участником передачи на телеканале ГТРК
Он расскажет о ключевых направлениях развития губернии и ответит на вопросы жителей области.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров сегодня станет гостем программы "Главная Тема" на телеканале ГТРК "Самара".
Глава региона в прямом эфире расскажет о ключевых направлениях развития губернии и ответит на вопросы жителей области.
Начало эфира в 19:00.
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