Я нашел ошибку
Главные новости: 
В Самаре бывший сотрудник полиции пытался мошеннически получить 100 тысяч рублей
В Самаре бывший сотрудник полиции пытался мошеннически получить 100 тысяч рублей
Следователи не нашли виновного в гибели ребенка в Шигонском районе
Следователи не нашли виновного в гибели ребенка в Шигонском районе
В Самаре незаконную стройку возле Центрального автовокзала попытаются остановить через суд
В Самаре незаконную стройку возле Центрального автовокзала попытаются остановить через суд
Дмитрий Азаров принимает участие в совещании в режиме вкс по теме подготовки субъектов электроэнергетики и предприятий ЖКХ зиме
Дмитрий Азаров принимает участие в совещании в режиме вкс по теме подготовки к зиме
На содержание площади Куйбышева в Самаре выделили 16 млн рублей
На содержание площади Куйбышева в Самаре выделили 16 млн рублей
Власти Самары хотят сэкономить на строительстве трамвайной ветки в Крутые Ключи
Власти Самары хотят сэкономить на строительстве трамвайной ветки в Крутые Ключи
В ТЦ
В ТЦ "Аврора" в Самаре состоится турнир по любительскому боксу
В Самаре обсуждается введение выделенок для общественного транспорта
В Самаре обсуждается введение выделенок для общественного транспорта
сегодня  Вторник, 12 ноября, 13:40
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +3 °C, Тольятти  +2 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 12/11:
USD 63.91
0.18
EUR 70.48
0.06
Новости /  Общество /  Социум  

Дмитрий Азаров принимает участие в совещании в режиме вкс по теме подготовки к зиме

12 ноября 2019 13:11
36
Дмитрий Азаров принимает участие в совещании в режиме вкс по теме подготовки субъектов электроэнергетики и предприятий ЖКХ зиме
Его проводит зампред Правительства РФ Виталий Мутко.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров сегодня, 12 ноября принимает участие в совещании в режиме вкс по теме подготовки субъектов электроэнергетики и предприятий ЖКХ к осенне-зимнему периоду 2019-2020 годов. Его проводит зампред Правительства РФ Виталий Мутко, сообщает Департамент информационной политики региона.

Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Социум
12 ноября 2019  13:11
Дмитрий Азаров принимает участие в совещании в режиме вкс по теме подготовки субъектов электроэнергетики и предприятий ЖКХ зиме
Дмитрий Азаров принимает участие в совещании в режиме вкс по теме подготовки к зиме
Его проводит зампред Правительства РФ Виталий Мутко. Социум
34
12 ноября 2019  11:59
Сотрудники полиции Самарской области отмечены благодарственными письмами полпреда Президента РФ в ПФО
Сотрудники полиции Самарской области отмечены благодарственными письмами полпреда Президента РФ в ПФО
В регионах Приволжского федерального округа прошли торжественные мероприятия, посвященные Дню сотрудников органов внутренних дел России.  Социум
94
12 ноября 2019  11:32
12 ноября в России отмечается Синичкин день
12 ноября в России отмечается Синичкин день
Праздник учредил Союз охраны птиц. Социум
91
Весь список

Здравоохранение
11 ноября 2019  20:37
Михаил Ратманов обсудил с коллективом изменения в медучреждении.
Михаил Ратманов посетил Кинельскую центральную районную больницу
Михаил Ратманов обсудил с коллективом изменения в медучреждении.  Здравоохранение
292
11 ноября 2019  20:29
Прощание состоится 13 ноября 2019 с 10.30 до 12.00 в большом конференц-зале СОКБ им. В.Д. Середавина.
Скончалась почетный врач СОКБ имени Середавина, заслуженный врач РФ Маргарита Ивановна Дериенко
Скончалась почетный врач СОКБ имени Середавина, заслуженный врач РФ Маргарита Ивановна Дериенко  Здравоохранение
566
9 ноября 2019  13:10
В Самарской области ввели карантин по бешенству
В Самарской области ввели карантин по бешенству
Выставки кошек и собак под строжайшим запретом. Здравоохранение
627
Весь список
Новости медицины
18 апреля 2019  10:04
Медицинская справка, форма №026/У-2000
 Медицинская справка 26 – настоящая головная боль для родителей, которым нужно предоставить ее в ясли, детские сады или школы. Форма документа насчитывает... Новости медицины
14748
10 апреля 2019  19:32
Донорство спермы - услуги Репробанка
 Донорство спермы - весьма востребованная услуга. Таким образом у многих пар, которые не могут зачать ребенка, появляется возможность стать родителями, если... Новости медицины
14625
1 апреля 2019  19:28
Медтехника ВИПС-МЕД - качественно и надежно
 Востребована и популярна медтехника ВИПС-МЕД, На сайте  https://www.vipsmed.ru/  вы сможете ознакомиться с медицинской техникой и оборудованием по мировым... Новости медицины
14592
Весь список
Туризм
11 ноября 2019  19:58
Лучшие горящие туры по всему миру на любой вкус
 Итак, наконец-то вы со своим любимым отправляетесь в долгожданный отпуск. Если конечно, найдете путевку по разумной цене в нужное вам время.  Туризм
27
7 ноября 2019  13:49
В Самаре два дня будет работать поезд-музей
В Самаре два дня будет работать поезд-музей
В девяти вагонах поезда будут открыты тематические экспозиции. Туризм
388
7 ноября 2019  11:24
Самарская область входит в топ-5 регионов России для санаторно-курортного отдыха поздней осенью
Самарская область входит в топ-5 регионов России для санаторно-курортного отдыха поздней осенью
В санаториях Самарской области поздней осенью тратят на санаторное проживание, питание и лечение 2280 рублей в день. Туризм
259
Весь список
Образование
11 ноября 2019  20:03
Курсовая работа: правила написания
 Студенты высших учебных заведений пишут не только контрольные, но и курсовые, дипломные. Они нужны преподавателям для проверки знаний, закрепления... Образование
27
11 ноября 2019  12:54
«Точки роста» делают лучшие образовательные программы доступнее
«Точки роста» делают лучшие образовательные программы доступнее
   В нашей области уже работают 45 Центров, а до 2022 года откроются ещё 115 Центров. Образование
217
8 ноября 2019  14:17
В течение года участники спроектируют и пройдут свой образовательный трек.
В СамГТУ стартовал проектный интенсив Политех.NET
В течение года участники спроектируют и пройдут свой образовательный трек.  Образование
362
Весь список

Культура
12 ноября 2019  11:51
Самарский зоопарк приглашает горожан на День матери
Самарский зоопарк приглашает горожан на День матери
В программе мероприятия: викторины о животных и веселые увлекательные конкурсы. Культура
88
12 ноября 2019  11:16
IV Межнациональный фестиваль искусств Во славу земли Самарской - 2019 пройдет в Самаре
IV Межнациональный фестиваль искусств «Во славу земли Самарской - 2019» пройдет в Самаре
Фестиваль пройдет 16 ноября. Культура
94
11 ноября 2019  11:59
На площади Куйбышева в Самаре установят семь новогодних елок с медиагирляндами
На площади Куйбышева в Самаре установят семь новогодних елок с медиагирляндами
Высота главной ели будет достигать 25 метров. Культура
230
Весь список
Мир домашних животных
7 мая 2019  17:31
Кондрашов рассказал, почему котам нужно покупать специальный корм
Кондрашов рассказал, почему котам нужно покупать специальный корм
 Почему котов нужно кормить только специализированным кормом рассказали Станислав Дмитриевич Кондрашов и Денис Вороненков. Специалисты Тельф АГ назвали... Мир домашних животных
15390
Весь список
Мода
2 ноября 2019  17:55
Что выгоднее шить самому или купить в магазине
 Мы живем в мире широкого выбора, магазины пестрят новинками каждый месяц, устраивают грандиозные распродажи, но даже в этот момент порой сложно найти вещи,... Мода
73
23 октября 2019  13:47
Как изготавливают обручальные кольца на заказ?
Эксклюзив во всем — девиз многих современных молодых людей. Они стараются следить за собой, покупая оригинальные вещи и аксессуары, выбирают уникальные... Мода
113
25 сентября 2019  11:26
Феномен корейской косметики
Феномен корейской косметики
 Миллионы женщин по всему миру тратят каждый год большие средства, чтобы продлить молодость и получить такую нежную и гладкую кожу, которой славятся кореянки. Мода
312
Весь список


Видео
7 ноября 2019  12:21
В Самаре проходит Парад Памяти Перед его началом состоялось возложение цветов.
В Самаре проходит Парад Памяти
Перед его началом состоялось возложение цветов.
Социум
481
3 ноября 2019  10:28
Дима Билан рассказал Урганту о последствиях скандала в Самаре
Дима Билан рассказал Урганту о последствиях скандала в Самаре
По словам певца, после инцидента количество его поклонников возросло.
Социум
620
1 ноября 2019  13:31
В Самаре три автобуса не смогли подняться в гору из-за гололеда и высадили пассажиров
В Самаре три автобуса не смогли подняться в гору из-за гололеда и высадили пассажиров
Очевидица записала видео инцидента.
Происшествия
447
31 октября 2019  12:48
В Бийске за ночь сгорело пять автомобилей такси — видео Видеозаписи с места происшествия опубликовали пользователи социальных сетей.
В Бийске за ночь сгорело пять автомобилей такси — видео
Видеозаписи с места происшествия опубликовали пользователи социальных сетей.
Происшествия
322
28 октября 2019  09:53
Появилось видео переброски российских бронеавтомобилей в Сирию
Появилось видео переброски российских бронеавтомобилей в Сирию
Видно, что машины завозят в транспортный отсек самолёта Ил-76.
В стране
398
22 октября 2019  21:05
Главной целью подобных соревнований является проверка готовности к проведению поисково-спасательных работ в чрезвычайных ситуациях, совершенствование и отработка практических знаний и навыков.
ПСС СО показала отличные результаты и заняла первое место на международных соревнованиях Crimea Rescue Fest 2019
Главной целью подобных соревнований является проверка готовности к проведению поисково-спасательных работ в чрезвычайных ситуациях, совершенствование и... Социум
527
Весь список

Фоторепортажи
4 ноября 2019  18:18
В Самаре состоялся фестиваль Экологическое единство: ФОТО
В Самаре состоялся фестиваль «Экологическое единство»: ФОТО
Гостей ожидали экологические материалы, конкурсы, мастер-классы.
Экология
410
5 октября 2019  17:04
В Самаре завершается фестиваль Чайхона 2019: ФОТО
В Самаре завершается фестиваль "Чайхона 2019": ФОТО
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
1447
14 сентября 2019  20:13
В Самаре отметили День дружбы народов региона: ФОТО
В Самаре отметили День дружбы народов: ФОТО
Праздник прошел в Струковском саду.
Культура
2044
8 сентября 2019  17:31
Празднование Дня города в Самаре: ФОТО
Празднование Дня города в Самаре: ФОТО
Вечером горожан ждет концерт на площади Куйбышева.
Культура
1395
7 сентября 2019  20:16
Место для установки 3,5 метрового бронзового памятника выбрано не случайно: в годы эвакуации семья Шостаковича жила неподалёку от этого сквера на улице Фрунзе.
В Самаре открыли памятник выдающемуся композитору Дмитрию Шостаковичу: ФОТО
Место для установки 3,5 метрового бронзового памятника выбрано не случайно: в годы эвакуации семья Шостаковича жила неподалёку от этого сквера на улице Фрунзе. 
Культура
1695
7 сентября 2019  19:32
Красочный фестиваль студентов прошел сегодня в Самаре: ФОТО
Красочный фестиваль студентов прошел сегодня в Самаре: ФОТО
Множество площадок образовательных учреждений расположились на ул. Куйбышева, которая в этот день стала пешеходной.
Образование
1868
Весь список

Мероприятия
Самарский зоопарк приглашает горожан на День матери
IV Межнациональный фестиваль искусств «Во славу земли Самарской - 2019» пройдет в Самаре
Михаил Ратманов посетил Кинельскую центральную районную больницу
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные