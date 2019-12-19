Дмитрий Азаров принимает участие в XXV отчетно-выборной конференции Федерации профсоюзов Самарской области

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Глава регионапринимает участие в XXV отчетно-выборной конференции Федерации профсоюзов Самарской области.Профсоюзные лидеры ведущих предприятий вместе с представителями гос. и муниципальной власти, депутатами подводят итоги работы по защите прав трудящихся, улучшению условий труда, сообщает Департамент информационной политики.Профсоюзное движение региона имеет богатую историю и продолжает развиваться: сейчас федерация профсоюзов объединяет 35 организаций, в которых состоят более 600 000 человек. Основные направления деятельности федерации - развитие соц. партнерства, защита прав и интересов трудящихся и студентов.