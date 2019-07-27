Дмитрий Азаров поздравил жителей Самарской области с Днем работников торговли

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Уважаемые работники и ветераны торговли!Примите мои искренние поздравления с профессиональным праздником!Торговля является одной из ключевых составляющих региональной экономики, важным индикатором качества жизни и доходов населения. Поэтому создание условий для динамичного развития потребительского рынка, максимально полного удовлетворения потребностей людей в товарах и услугах — важная задача органов власти и бизнес-сообщества.Самарская область всегда отличалась высоким уровнем развития торговли, что свидетельствует об инвестиционной привлекательности нашего региона и хороших перспективах развития предпринимательства на его территории. В 2018 году после нескольких лет спада мы добились роста по основным экономическим показателям. Оборот розничной торговли увеличился на 2,9%, оборот общественного питания – на 6,2%. Этого финансового результата удалось добиться во многом благодаря слаженной работе региональных властей и представителей отрасли в вопросах продвижения самарских сельхозпроизводителей в торговые сети.Все более значимую роль играет введенная недавно система добровольной сертификации «Самарское качество», которая позволяет обеспечить узнаваемость местных брендов, помогает нашим предпринимателям находить своих постоянных покупателей.Мы и в дальнейшем будем активно развивать сферу торговли, способствовать улучшению качества обслуживания и предоставления услуг, созданию честной, здоровой конкурентной среды.Хочу выразить признательность всем работникам и ветеранам торговли за труд на благо нашей губернии и ее жителей. От всей души желаю вам успехов в работе и удачи во всех начинаниях! Здоровья, счастья, благополучия вам, вашим родным и близким!Губернатор Самарской областиД.И.Азаров