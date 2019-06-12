Дмитрий Азаров поздравил жителей Самарской области с Днем России

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Этот праздник является одним из ярчайших символов суверенитета нашей страны, ее богатой истории, многонациональной культуры, неразрывной связи всех поколений россиян, внесших свой вклад в строительство, укрепление и защиту Российского государства.Наряду с другими значимыми государственными праздниками День России дает нам почувствовать неразрывность исторического пути нашей страны, величие ее героического прошлого и значимость нынешних достижений, ее единство и неделимость.Россия – наша Родина, наш общий дом. И каким он будет завтра, зависит от каждого из нас, от объединения усилий всей нации для достижения прорывных результатов, опережающего развития страны. Именно на это направлены стартовавшие по инициативе нашего Президента Владимира Владимировича Путина национальные проекты.Жители Самарской области всегда отличались умением претворять в жизнь самые смелые, грандиозные планы, брать на себя ответственность в решении сложнейших государственных задач. Уверен, что тесное взаимодействие всех уровней власти, бизнеса, общественных организаций, вовлеченность каждого жителя губернии в реализацию общенациональной стратегии, честный, созидательный труд на благо Самарского края позволят добиться намеченного.Дорогие земляки! Искренне благодарю вас за профессионализм и высочайшую самоотдачу в работе, за ваше неравнодушие и гражданскую ответственность, за искреннюю любовь к родной губернии, заботу о будущем нашей малой родины.От всей души желаю вам крепкого здоровья, мира и добра, успехов во всех ваших начинаниях, счастья и благополучия!Губернатор Самарской области Д.И. Азаров